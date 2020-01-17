TSI устраивает праздник для выпускников и студентов

25 января 2020 года в Институте транспорта и связи (TSI) состоится встреча студентов и выпускников. На этот раз TSI решил изменить формат классической встречи выпускников и пригласить не только бывших, но и действующих студентов на общий праздник! Неформальная встреча в стенах альма-матер, когда не нужно думать об оценках и результатах, может привести к приятным неожиданностям — к рождению как совместных проектов, так и новой дружбы. Регистрация на мероприятие уже открыта!

Преподаватели и сотрудники TSI гордятся тем, что среди выпускников много востребованных высококлассных специалистов, а также руководителей и основателей предприятий. Многие действующие студенты добиваются первых успехов уже во время учебы. Наконец, с преподавателями TSI всегда есть о чем поговорить, кроме их предмета. Есть подозрение, что встреча всех этих людей даст замечательный эффект. Прежде всего — очень веселый вечер! Это эксперимент: впервые TSI проводит совместный вечер для студентов и выпускников. Приходите экспериментировать с нами!

Во время мероприятия вас ждет:

бриф по достижениям TSI за 20 лет!

новости института

лучшие выпускники с самыми "горячими" темами в мире

церемония награждения докторантов

чествование самого любимого преподавателя

праздничный торт и душевные разговоры

…и другие сюрпризы!

Регистрироваться на вечер студентов и выпускников TSI можно (нужно!) здесь. Встреча пройдет 25 января 2020 года с 16 до 22 часов. Адрес института… не изменился, и известен всем причастным.

Институт транспорта и связи (TSI) – частный вуз, который отпраздновал в этом году 20-летний юбилей. Институт предлагает программы технической направленности в сферах компьютерных наук и телекоммуникаций, робототехники и электроники, транспорта и логистики, авиации и менеджмента. Учиться в институте можно на английском или латышском языке.

В данный момент, до 31 января 2020 года, в TSI идет Зимний набор. Это Ваш шанс присоединиться к числу будущих востребованных специалистов. Больше о приеме в институт читайте здесь.