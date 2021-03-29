Удобрение растений весной: выбираем самый подходящий вариант

Каждое растение — это живой организм, и для хорошего самочувствия и развития ему, как и человеку, необходимо питание. Для растений такой подпиткой является качественное и полноценное удобрение. Оно необходимо как для комнатных, так и для садовых и тепличных растений. Для саженцев овощей и ягод, для ягодных кустарников и фруктовых деревьев правильно подобранное удобрение способствует обильному урожаю. Что необходимо учитывать при выборе удобрений, какие преимущества у удобрений натурального происхождения и какие самые часто допускаемые ошибки при использовании удобрений? Ценными советами делится ландшафтный дизайнер, садовод и автор блога в Instagram "Mans sapņu dārzs" Даце Зиединя.

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ландшафтный дизайнер, садовод и автор блога в Instagram «Mans sapņu dārzs» Даце Зиединя (картинка из личного архива)

Март и апрель — наиболее подходящее время для проведения первых садовых работ. Для начала весной необходимо провести осмотр растений в саду, оценить их состояние после зимы — что замерзло, что сломалось. В середине марта обычно проводят формирование крон фруктовых деревьев и кустарников. После первой ревизии наступает пора планирования — что в саду надо пересадить, а что посадить заново. А в апреле приходит черед масштабных посевных и посадочных работ, одновременно с которыми проводится удобрение почвы, чтобы посеянные, посаженные и пересаженные растения могли получить все необходимые для их роста питательные вещества.

Что необходимо знать об удобрениях различного вида?

Существует две основные группы удобрений для растений: химические или синтетические и органические удобрения:

- Органические удобрения производятся из различного сырья растительного и животного происхождения, например, экскременты животных и птиц, мясные субпродукты — костная и кровяная мука, морские водоросли и другие натуральные ингредиенты.

- Тем временем в составе минеральных удобрений присутствуют синтетические, питательные вещества, созданные на искусственной основе и минеральные вещества, полученные в ходе химических процессов.

При выборе удобрения очень важно обратить внимание на его состав, а также на активные компоненты в его составе. Например, весной растения больше нуждаются в азоте: он способствует росту, помогает прорасти и пробудится после зимы (химический символ N). С наступлением плодоносной фазы и фазы цветения — середина лета и осень — растения нуждаются в фосфоре ( Р). А поздней осенью и зимой необходим калий ( К) — он укрепляет и помогает пережить зиму.

"Эти и другие, так необходимые растениям вещества, содержатся как в минеральных, так и органических удобрениях, но я рекомендую выбирать для сада органические удобрения. Химические вещества, что привносим в почву, там и остаются, отравляют ее, а затем попадают в наш организм с овощами, фруктами и ягодами. Ко всему прочему, органическое удобрение более эффективно в долгосрочной перспективе и намного проще в использовании", — советует Даце Зиединя.

Главные преимущества органического удобрения

Органическое удобрение — более щадящее и у него постепенное воздействие: растение само может брать необходимые для своей растительной фазы вещества. "Химикаты быстрее воздействуют, но их необходимо использовать регулярно — к началу сезона, в середине, осенью — каждый раз необходимо следить за составом активных веществ и анализировать, что именно нужно растению в данный момент. Это требует специфических знаний — если переборщить, то можно нанести вред растению, а можно и даже погубить его. И все же, природа умнее: не зря у тетушки в деревне всегда будет красивее, чем у агронома, который использует химикаты", — рассказывает Даце Зиединя.

ландшафтный дизайнер, садовод и автор блога в Instagram «Mans sapņu dārzs» Даце Зиединя (картинка из личного архива)

Наиболее распространенные ошибки при уходе за комнатными и садовыми растениями:

- Удобрение зараженного растения — если растение поражено болезнью, сначала необходимо справится с болезнью и позволить растению восстановиться. Больное растение не сможет усвоить питательные вещества, и некстати нанесенное удобрение может нанести урон. "Растение — живой организм, мы можем провести аналогию с человеком: когда мы больны, и кто-то приносит тарелку с котлетами, вряд ли мы захотим их попробовать. Также и с растением — сначала ему надо выздороветь, восстановиться, и только тогда ему показаны питательные вещества", — говорит Д.Зиединя.

- Подпитка растения элементами, не соответствующими фазе роста — проблема, которая может возникнуть при употреблении химических удобрений. "Выбирая удобрения, следует обратить внимание на химические символы на упаковке, на информацию о составе. Например, если поздней осенью подпитать растения удобрением в составе которого азот, то вместо того, чтобы готовиться к зиме, у растения появятся новые побеги, которые замерзнут при первых морозах", — рассказывает Д.Зиединя.

- Чрезмерное удобрение растений — применение любого средства в несоответствующем количестве нанесет растению вред и может вызвать гибель растения. Необходимо соблюдать осторожность, используя как минеральные, так и некоторые органические удобрения. Химическое удобрение и органические удобрения повышенной концентрации, например, навоз и птичий помет, в неправильных пропорциях могут сжечь корни растения.

"Самое удачное открытие прошлого года — изобретенное в Латвии "MēsLolojums", которое использую как для комнатных растений, так и в саду. Наибольший плюс по сравнению с другими органическими удобрениями: с этим удобрением справиться даже новичок, не имеющий опыта в садовых работах — используя данный продукт невозможно переступить черту: гранулой больше или меньше — с растением ничего не произойдет. Еще один большой плюс — оно работает в долгосрочной перспективе — удобрить почву один раз и все, забудь, растение будет получать все соответствующие для фазы роста питательные вещества в течение года", — объясняет Д.Зиединя.





Рута Двинска также выбирает натуральную среду в своем саду

Рута Двинска, ведущая программы "Māmiņu klubs" и ТВ-персона, выбирает продукцию "MēsLolojums" для своего садика возле дома и теплицы в Сигулде: она очень высоко ценит его натуральный состав.

"В нашем садике растут помидоры, огурцы и морковь, а также различные душистые травы и ягоды. Все что кладем в землю и то, чем кормим растения, позже оказывается у нас в животе. Поэтому мой выбор — удобрение "MēsLolojums" от местного производителя, оно полностью экологическое и оно легко в применении. Садик разбили для своего удовольствия и на радость детям: девочки могут забрести в садик, вырвать морковку и после того, как ополоснут ее в бочке с водой, пусть наслаждаются ею от всего сердца. Чтобы это было возможно, в нашем саду нет места для химикатов", — говорит она.

Почему выбирать именно "MēsLolojums"?

Это удобрение органического происхождения, и поэтому оно безопасно для природы, растений и здоровья человека. Фосфор и калий в составе "MēsLolojums" способствуют созреванию стеблей, развитию корневой системы, а также развитию более роскошных соцветий и здоровых плодов. А азот, попадающий в почву при постепенном разложении удобрений, укрепляет и способствует их росту.

Bедущая телепередач Рута Двинска с дочерьми Дорой и Гриетой. (рекламное фото)

Что и каким образом удобрять с "MēsLolojums"?

Это удобрение можно использовать для различных видов культур — овощей, фруктов, ягод, цветов, кустов и деревьев всех видов. Учитывая 100% натуральный состав, использовать его довольно просто — соблюдая на упаковке указанные нормы, гранулы (сразу из упаковки) тщательно перемешивают с почвой. Достаточного одного раза, чтобы "MēsLolojums" оказывал воздействие на протяжении одного года — растение само вбирает ему необходимые питательные вещества в зависимости от сезона или цикла роста.

Где купить?

В магазинах DEPO, "Podi un podi", "HORTES", "Tēriņu 55 Republika", "Latvis Dara", "Floks PL" и других крупных магазинах по всей Латвии. Для получения дополнительной информации посетите www.ljlinen.com или Instagram.

