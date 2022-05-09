Уход за одеждой от Tefal

В некоторых домах скапливаются горы чистого белья, которое не разглаживается, как бы вы ни старались. Глажка с помощью обычного утюга требует много времени и труда до седьмого пота, однако в большинстве случаев белье неохотно разглаживается. Разве до сих пор не изобретен прибор, который делает глажку проще и приятнее? На самом деле, таких приборов в ассортименте Tefal даже несколько.

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Care for You сушит, разглаживает складки и автоматически дезинфицирует.

YT3040 — автоматический отпариватель-дезинфектор Tefal Care For You



Этот инновационный прибор убирает легкие складки с трех предметов одежды всего за 10 минут. Таким образом, он погладит вашу одежду до того, как вы ее наденете, и в то же время вы сможете спокойно насладиться утренним кофе. Более упорные складки исчезают всего за 30 минут. Специальный режим дезинфекции убивает до 99,99 % бактерий и вирусов без моющих средств и химикатов. Аппарат Care for You также подходит для дезинфекции деликатных тканей и устраняет запах дыма, жареной пищи или другие стойкие запахи, оставленные на вещах, трудно поддающихся стирке. Безопасный режим сушки подходит и для деликатных тканей. Прибор сушит до 4 вещей одновременно и делает это в 5 раз быстрее, чем при сушке на вешалке или веревке. Сверхтихий блок компактен и удобен в хранении.

DT9100 — прибор для отпаривания без гладильной доски Tefal Access Steam Care

Ручной отпариватель Tefal Access Steam Care способен нагреться всего за 40 секунд и идеально освежить вашу одежду перед выходом на улицу. Благодаря новой технологии вы можете отпаривать любой тип ткани в любом месте и в любое время без использования традиционной гладильной доски. Съемный резервуар для воды легко наполнить, а благодаря его большому объему вам не придется делать это слишком часто. Мощный пар глубоко проникает в ткань, освежает одежду и удаляет запахи. Инновационная технология подогрева подошвы не создает конденсата, а значит, ваша одежда будет идеально выглаженной и чистой — ее можно надевать сразу после отпаривания.

Умная станция Ixeo Power "три в одном" экономит место

0QT1510 — гладильная станция Tefal Ixeo



Ixeo Power заменяет сразу несколько устройств — эта универсальная конструкция сочетает в себе функции гладильной системи, доски и отпаривателя. Таким образом, эта инновация Tefal экономит место и деньги одновременно. Встроенная трехпозиционная доска Smart Board с вертикальным положением, горизонтальным положением и наклоном 30° делает глажку удобной, а дезинфицирующая сила пара убивает до 99,9% бактерий.

Устройство можно привести в рабочую готовность всего за 70 секунд. Однако парогенератор, который снимается с основания, можно использовать и для освежения одежды, висящей на вешалке, а также, разумеется, для разглаживания штор и дезинфекции мягкой мебели. Усовершенствованная система ухода за тканью подходит для безопасной глажки всего вашего гардероба и даже деликатных тканей, таких как шелк, без необходимости дополнительной регулировки.

Независимо от того, гладите ли вы регулярно и подолгу или в последние минуты перед выходом на улицу, уход за одеждой всегда будет максимально комфортным и легким благодаря продуманной конструкции и складным подставкам, регулируемым по высоте.

