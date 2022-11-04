Улучшение яхтенной инфраструктуры в Риге

Управление Рижского Свободного порта с 2014 года реализует различные проекты по улучшению инфраструктуры яхтенных портов в сотрудничестве с рижскими маринами с целью дальнейшего развития сектора парусного спорта и туризма.

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В этом году в рамках проекта Программы трансграничного сотрудничества ЕФРР ИНТЕРРЕГ Эстония-Латвия "Улучшение и популяризация сети портов Восточного побережья Балтийского моря"" EST-LAT177 (EASTBALTIC HARBOURS) был модернизирован яхтенный порт Рижского центра парусного спорта на ул. Матрожу на Кипсале, управляемый ассоциацией "Latvian Sailing Team". Была создана новая система волнорезов — существующий волнорез стал наполовину длиннее, был построен еще один — волнорез/причал длиной 64 м, который защитит марину от влияния сильных северных ветров. Также было установлено новое оборудование — причальные пальцы для яхт, пьедестал для электро- и водоснабжения, навигационные буи.

"Мы планируем, что реализованные улучшения увеличат пропускную способность марины примерно на 30%, обеспечивая возможность одновременно принимать до 130 яхт", — отметил Андрейс Булс, управляющий Рижского центра парусного спорта, руководитель ассоциации "Latvian Sailing Team".

Услугами Рижского центра парусного спорта пользуются любители различных водных развлечений из Латвии и из-за рубежа. Более широкое международное признание центр получил в 2018 году благодаря организованному ассоциацией чемпионату мира по п парусному спорту на спортивных яхтах класса PLATU25, который стал первым событием такого масштаба в истории Латвии.

"В настоящее время ведутся переговоры о возможности проведения чемпионата мира по парусному спорту ORC (класс лодок без ограничений) в Риге в 2027 году. Чтобы провести соревнование подобного уровня, необходимо выполнить ряд обязательных условий, которые касаются как организационных, так и соответствующих инфраструктурных аспектов. Сейчас мы усиленно работаем над этим в яхт-клубе — помимо уже реализованных в этом году улучшений инфраструктуры, строим административное здание, планируем строительство дополнительных причалов, оборудованных питьевой водой и электричеством, также работаем над установкой туалетно-душевых контейнеров, обеспечивая необходимую для современной марины инфраструктуру", — рассказал руководитель "Latvian Sailing Team" Андрейс Булс.

Более 70 латвийских и эстонских портов включены в сеть портов проекта EASTBALTIC HARBORS, который популяризирует регион среди мореходов из Скандинавии и других европейских стран. В рамках проекта улучшаются инфраструктура и доступность яхт-клубов, проводится ряд маркетинговых мероприятий для привлечения иностранных моряков, а также для создания имиджа Латвии как направления для парусного спорта.

"Все больше и больше иностранных яхтсменов рассматривают наши порты как привлекательное место для летнего путешествия", — отметила Юлия Яунродзиня, специалист по маркетингу проектов Рижского региона планирования, подчеркивая, что марина также является хорошей базой для развития других технических услуг и предпринимательской деятельности. "Подсчитано, что каждый евро, вложенный в инфраструктуру порта, в долгосрочной перспективе приносит четыре евро", — подчеркнула Ю. Яунродзиня. "Там, где есть яхты, всегда будут нужны различные технические службы и другие услуги. Рига очень привлекательна для любителей парусного спорта, потому что порт находится в самом центре города, а также здесь можно получить все технические услуги, причем на очень хорошем уровне и уж точно по более выгодной цене, чем, например, в Скандинавии, поэтому мы всегда стараемся рекламировать наши услуги в среде международных яхтсменов".

Поставку и установку оборудования в яхтенной гавани на улице Матрожу осуществила компания SIA "Forston", которая была выбрана в результате открытой процедуры закупки.

В рамках проекта EASTBALTIC HARBORS Управление Рижского Свободного порта также планирует инвестировать в марину на Кипсале, которой занимается ассоциация "Pilsētas Jahtklubs".

В настоящее время в Рижском порту находятся пять яхтенных портов, расположенных на обоих берегах Даугавы, куда могут заходить яхты любых размеров без ограничений по длине, высоте и осадке. Яхтам и прогулочным судам разрешено плавание по всей акватории Рижского порта.