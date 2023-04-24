Устойчивое развитие: модный слоган или требования рынка?

В современном бизнесе всё больше акцентируется внимание на вопросах устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания CHEP предлагает фирмам решения по аренде паллет и контейнеров, которые не только экономят деньги и время, но и приносят непосредственную пользу окружающей среде.

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Пулинг — устойчивая аренда паллет и контейнеров

Уже более 70 лет CHEP является лидером в сфере аренды паллет (также известны как поддоны) и контейнеров. Модель системы пулинга позволяет предприятиям по принципу каршеринга эффективно управлять своими поставками за счет совместного использования и повторного применения более 360 миллионов паллет и контейнеров по всему миру. Благодаря такому подходу значительно снижается негативное воздействие на окружающую среду. Арендуя паллеты у CHEP, компании экономят свои деньги и время, а также способствуют защите окружающей среды — при аренде паллеты используются только по необходимости, а не складируются или используются не по назначению. Эта система предотвращает избыточное производство и нерациональное использование паллет, помогая тем самым сохранить природные ресурсы и уменьшить количество эмиссии CO 2 .

Foto: CHEP

"CHEP работает в 60 странах, имеет 750 сервисных центров, которые занимаются обслуживанием более 360 миллионов паллет и контейнеров в цепочках поставок более 26 000 клиентов. Используя наш опыт и знания, полученные от ведущих производителей и дистрибьюторов со всего мира, мы стремимся распространять устойчивую модель бизнеса и объединять рынок вокруг идеи создания замкнутого цикла и экологически устойчивых цепочек поставок", — сказала генеральный директор CHEP в Польше и странах Балтии Изабелла Мачковска-Чиборовска.

Все больше компаний начинают осознавать, что принятие экологически устойчивых решений способствует достижению бизнес-целей. Например, аренда паллет позволяет уменьшить затраты на логистику и использовать сэкономленные деньги более эффективно. Кроме того, мы наблюдаем тенденцию т.н. осознанного потребления со стороны покупателя, который предъявляет все более высокие требования к происхождению и производственным процессам приобретаемых ими товаров. Это свидетельствует о возрастающей осознанности общества в вопросах защиты окружающей среды и устойчивого развития. Цель CHEP — обеспечить экологически устойчивые цепочки поставок для своих клиентов. Компания активно прислушивается к потребностям и предложениям клиентов, исходя из которых разрабатываются решения, направленные на упрощение и оптимизацию процессов.

Foto: CHEP

Услуга пулинга от CHEP — неоспоримое преимущество, так как помимо уменьшения воздействия на окружающую среду, мы также помогаем нашим клиентам повысить эффективность своих цепочек поставок и конкурентоспособность. Только в прошлом году в рамках группы Brambles компания CHEP, сотрудничая с тысячами клиентов по всему миру, уменьшила выброс CO 2 на 2,5 млн тонн, сэкономила 4,470 млн литров воды и 3,2 млн м3 древесины, предотвратила вырубку 3,1 млн деревьев и уменьшила производство отходов на 1,5 млн тонн.

Однако на 2025 год CHEP задает еще более амбициозные цели — не только уменьшать негативное воздействие на окружающую среду, но и привносить свой вклад в улучшение экологии и общественного блага. Компания стремится создавать регенеративные цепочки поставок, которые являются не только нейтральными к окружающей среде, но и способствуют ее постоянному улучшению.