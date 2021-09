Уже этой осенью в Латвии откроется SIA Millmax

Уже этой осенью в Латвии откроется Millmax SIA — завод по производству товаров для красоты и здоровья. Компания нацелена на изготовление продукции для частных торговых марок (private label). Выбор такого направления подразумевает гибкость процессов и адаптированность производственных возможностей под различные запросы клиентов. Сотрудничество с ведущим сертификационным агентством Европы помогает придерживаться стандартов качества и безопасности производства: Регламенты (ЕС) No 178/2002, No 852/2004, No 853/2004, No 1223/2009, EN ISO 22716:2007, ISO 22000.

Millmax запустит в работу несколько производственных, в том числе фасовочно-упаковочных линий для создания сыпучей продукции и кремов. Завод укомплектован оборудованием для фасовки в тюбики и баночки, миксерами для смешивания сухих продуктов и достижения однородности их состава, реакторами для изготовления кремов и другими необходимыми модулями. Производительность указанных линий составляет до 10 000 тюбиков/баночек за смену. В ближайших планах — запуск линии по производству пищевых добавок (БАД), дальнейшие технические модификации зависят от запроса клиентов.

Для достижения поставленных целей была собрана профессиональная команда, имеющая обширный опыт в производственной сфере и запуске продукта с нуля, и обеспечивающая на сегодняшний день подготовку производственных процессов Millmax (технолог, инженер, мастер, подсобные рабочие, бухгалтерия, специалист снабжения, руководитель производства). Ближе к запуску планируется набор операторов, упаковщиков, складских работников, что позволит расширить штат Millmax к концу года до 15 сотрудников.

Важным конкурентным преимуществом MillMax является то, что компания предоставляет полный цикл услуг — от идеи продукта до его разработки и продвижения. Наличие собственной R&D лаборатории позволяет проводить все виды анализов продукции, а также по заказу клиента разрабатывать новые рецептуры, с учетом последний тенденций рынка, что позволяет рассчитать потенциальную привлекательность товара еще до его производства. Среди других услуг компании — брендинг, регистрация торговой марки, получение патентов и складское хранение готовой продукции.

К своему открытию Millmax готовит специальную программу, но о ней станет известно немного позже. Если вы ищете надежного партнера для производства спортивного и диетического питания, пищевых добавок или косметических средств, свяжитесь с Millmax по указанным ниже контактам:

Телефон: +371 200 04 510

E-mail: customers@millmax.eu

Адрес: Kengaraga street 1b, Riga, LV-1063, Latvia

Сайт: www.millmax.eu