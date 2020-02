Уже скоро в Риге самый колоритный гитарист мира Уэс Борланд с группой Limp Bizkit!

Один из самых именитых, виртуозных, а также визуально выделяющихся гитаристов тяжелой музыки в мире Уэс Борланд (Wes Borland) 7 февраля отмечает свой 45-й день рождения и уже 28 февраля прибудет в Ригу, чтобы выступить в грандиозном шоу вместе с группой Limp Bizkit!

Отмечая этот юбилей и с нетерпением ожидая концерт Limp Bizkit, предлагаем Вам менее известные факты из жизни и творчества музыканта:

Уэс Борланд родился в Нашвилле, штат Теннесси, 7 февраля 1975 года. В детстве Уэс мечтал играть на ударных инструментах, но родители убедительно настояли выбрать более тихий инструмент, и в возрасте 12-ти лет, после перезда всей семьи во Флориду, он получил свою первую гитару. До этого Уэс был серьезно увлечен скейтбордингом и восточными единоборствами, но на новом месте жительства дороги были с неровным, усыпанным ракушками покрытием, которое не подходило для катания на роликовой доске. С восточными единоборствами тоже пришлось расстаться, поэтому появилось больше времени на увлечение гитарой. В школе у Уэса друзей не было, даже наоборот, многие его обижали, поэтому парень все свободное время посвящал практике игры на гитаре.

Благодаря Limp Bizkit Борланд получил мировую славу и статус виртуозного гитариста. В качестве своего фирменного отличительного знака Борланд всегда выбирал необычные сценические костюмы, сложный грим, маски и другие яркие аксессуары. Сам себя музыкант характеризует как художника, который только по случайному совпадению еще и на гитаре играет. Интерес к рисованию Уэс проявил уже в возрасте полутора лет, когда его родители заметили, что ребенок на пляжном песке рисует колоритные лица. С тех пор искусство сопровождало его всю жизнь. "Я создавал скульптуры, ковал железо, фотографировал, занимался дизайном и все же, всегда меня больше всего тянуло к живописи маслом", рассказывает музыкант.

На сцене Уэса Борланда можно видеть в самых непредсказуемых образах, иногда вся верхняя часть его тела покрыта краской, другой раз на нем пугающие маски и черные контактные линзы… Все эти образы музыкант мастерски создает сам. И это хобби Борланда тоже родом из детства, когда он мечтал стать художником по гриму в фильмах ужасов.

Однако, устрашающие образы артиста можно видеть только на сцене, в жизни Уэс Борланд совсем другой человек. Интересно, что он истинный любитель кошек — их у него дома целых 11. Вместе с женой в Детройте (где они сейчас проживают) он открыл приют для кошек и радуется за каждого мурлыку, которому удается найти новый дом.

Кроме Limp Bizkit Борланд сотрудничает с группами Big Dumb Face и Black Light Burns, а также под своим именем создает электронную музыку, используя аналоговые синтезаторы 70-х годов, гитары и другие инструменты. За свою музыкальную карьеру он принял участие во множестве проектов, в том числе вместе с Мэрилином Мэнсоном, лидером группы Korn Джонатаном Дейвисом, с группами The Chrystal Method, Filter и рэпером Tech N9ne.

28 февраля в "Арене Рига" будет возможность насладиться потрясающим шоу группы Limp Bizkit вместе с неповторимым мастерством игры на гитаре Уэса Борланда. На концерте прозвучат самые любимые и известные суперхиты — "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rolli", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" и другие. Это надо видеть и слышать вживую! Этот драйв стоит испытать!