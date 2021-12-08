В Латвии появилась компания с инновационной моделью финансирования малого бизнеса

В Латвии на рынке финансовых услуг появилась компания с инновационной моделью финансирования малого и среднего бизнеса. Кредит для бизнеса теперь стал реально доступен для компаний, которые раньше не имели такой возможности.

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Inrem Finance, компания из Литвы, запускает продукт финансирования бизнеса для малых и средних предприятий Латвии.

Клиенты Inrem Finance — магазины, рестораны, кафе и бары, фитнес-центры, ателье, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и туристические агентства. Компании, услугами которых люди пользуются каждый день.

Решение, предлагаемое компанией Inrem Finance, реализовано с использованием модели Merchant Cash Advance, где кредит предоставляется на основе среднемесячного дохода предприятия. Основываясь на своем ежемесячном доходе, компании могут брать кредиты для развития бизнеса или увеличения оборотного капитала. Если выручка компании стала меньше, то и сумма выплат по кредиту автоматически уменьшается.

От компании не требуется предоставления залога или ипотеки, гарантии собственника, бизнес-плана и финансовой отчетности.

До сих пор эта модель кредитования не применялась в Латвии и Литве, но она популярна в таких странах, как США, Великобритания, Австралия и Индия.

По словам Андрея Рябцева, главы Inrem Finance, развитие бизнес-идеи было направлено на решение проблемы, с которой малый и средний бизнес сталкивается в большинстве стран — это ограниченные возможности получения кредитов для развития бизнеса.

"Мы видим в Латвии сотни компаний, для которых предлагаемая нами модель финансирования может быть актуальной. Получая эффективную обратную связь, мы постоянно улучшаем наш продукт. Очень важный аспект — высокая компетентность и креативность сотрудников, что позволило нам быстро собрать сильную команду, которая верит в нашу идею", — говорит А. Рябцев.

Первые компании в Латвии уже подали заявки и получили финансирование.

Inrem Finance предоставляет финансирование клиентам в режиме онлайн. Компания обязуется предоставить ответ клиенту в течение 24 часов с момента получения заявки. После получения кредита компания сможет использовать средства для любых деловых целей.

Об UAB Inrem Finance

Летом 2020 года в Литве была основана UAB Inrem Finance — компания, предоставляющая кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса через электронную платформу www.inrem.org.