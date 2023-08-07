В Марупе открыл двери филиал Sky Dream Clinic – первоклассная стоматология для всей семьи

Знания, опыт, новейшие технологии, сервис — ключевые слова, характеризующие клинику стоматологической и эстетической медицины Sky Dream Clinic, которая только что открыла двери нового филиала в Марупе. Клиника предлагает широкий спектр высококачественных стоматологических услуг для всей семьи и эстетической медицины в двух удобных местах в Риге и Марупе.

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Несомненным преимуществом Sky Dream Clinic является комплексный подход к лечению пациента, что обязывает клинику к наличию всех узкопрофильных врачей-стоматологов работающих в одной команде. Благодаря этому вы экономите время и нервы, так как нет необходимости самостоятельно искать возможность записаться на прием к нужным специалистам, которые обычно доступны в различных клиниках и медицинских центрах. Еще одним из важных преимуществ Sky Dream Clinic является собственная цифровая зуботехническая лаборатория, которая производит виниры, коронки, различные капы, хирургические гиды и так далее. Это позволяет лечащему врачу напрямую контролировать качество продукции лаборатории, а также значительно сокращает время на протезирование и количество визитов пациента к стоматологу. Такое внимательное отношение к здоровью пациента, позволяет клинике успешно проводить 20 000 стоматологических манипуляций в год.

При первом посещении Sky Dream Clinic в течение часа вы пройдете комплексную стоматологическую диагностику с использованием новейших технологий: фотофиксации, 3D компьютерной томографии, что делает процесс обследования простым и безболезненным. Затем результаты обследований отображаются на большом экране, а врач подробно описывает состояние полости рта, составляет план лечения, после чего можно записаться к нужным специалистам в клинике и получить индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению и/или профилактике.

Широкий спектр услуг Sky Dream Clinic охватывает все направления современной стоматологии: лечение кариеса, хирургию и имплантацию, протезирование и эстетическую реставрацию, эндодонтию (лечение каналов под микроскопом) и ортодонтию (исправление прикуса брекетами или капами), лечение заболеваний десен (услуги периодонтолога), отбеливание зубов различными методами, гигиену, детскую стоматологию, а также седацию с помощью веселящего газа, которая значительно способствует снижению чувства страха у пациентов любого возраста.

В новом филиале в Марупе вскоре будет доступна медикаментозная седация, которая будет позволять проводить более сложные и длительные хирургические манипуляции. Особенно эта услуга поможет избежать стресса маленьким несговорчивым пациентам.

В Sky Dream Clinic для детей создана особо комфортная атмосфера, устроен уютный детский уголок, выдаются дипломы и подарки за храбрость, кабинеты оформлены таким образом, чтобы создать максимально дружественную встречу с зубной феей, которая позаботится о легком и безболезненном процессе лечения без боли и слез.

Обе клиники Sky Dream Clinic расположены в светлых и просторных помещениях, которые создают умиротворяющее ощущение. Тишина и уют гарантируют посетителям чувство спокойствия и безопасности, а кроме того о них позаботятся высококлассные профессионалы, которые продолжают пополнять свои знания и совершенствовать свои навыки, чтобы обеспечить наилучшее лечение своим пациентам.

Все вышеперечисленное доступно как в клинике на ул. Берзаунес 7 (ВЭФ квартал) в Риге, так и в новом филиале в Марупе, в комплексе Business Garden, на ул. Малдугуню 2. Эта локация будет удобна для жителей Пардаугавы, Марупе, Бабите, Юрмалы или Тукумса.

Sky Dream Clinic состоит в Латвийском кластере медицинского туризма, который привлекает иностранных пациентов, а также проживающих за рубежом граждан нашей страны. Клиника проводит выездные консультации в конкретную страну, где проживающие там наши соотечественники могут проконсультироваться с врачами и затем приехать в Латвию на лечение.

Sky Dream Clinic также участвует в международных выставках, представляя Латвию как направление медицинского туризма. Клиника сотрудничает с крупнейшими латвийскими компаниями, предоставляя специально адаптированные корпоративные предложения для сотрудников с определенной программой скидок.

Однако продуманная ценовая политика доступна не только компаниям, но и каждому посетителю клиники. Также предоставляется возможность лечения и в рассрочку, так как клиника сотрудничает с различными кредитными учреждениями. Кредит оформляется на месте в клинике. Клиника регулярно предлагает различные акции и скидочные программы, а также специальные скидки предоставляются многодетным семьям с семейной картой 3+.

Клиника выполняет функцию информирования и просвещения населения, организует выездные семинары в детские сады и школы, а также ведет просветительскую работу в социальных сетях Facebook и Instagram, обращая внимание на вопросы гигиены полости рта и лечения. Интересный факт — в помещениях Sky Dream Clinic также снимались эпизоды популярных телешоу.

Более подробную информацию об услугах, специалистах и ценах в Sky Dream Clinic можно найти на сайте.