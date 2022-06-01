В Рижском порту начинает работу паромная линия для грузов Ро-Ро между Ригой и Швецией

С 1 июня линейный оператор «Scandic Line» начинает регулярные перевозки грузов Ро-Ро между портами Рига и Сёдертелье (Södertälje), открыв новый логистический маршрут из Риги в Скандинавию для перевозки различных видов грузов. Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: «Для того, чтобы в Рижском порту развивалась работа с различными сегментами грузов, необходимо наращивать объемы перевозимых грузов, включая создание новых логистических цепочек и новых видов транспортировки. Рижский порт является одним из немногих портов в регионе, где нет постоянной паромной линии для Ро-Ро грузов, поэтому особенно важно, чтобы в будущем операторы могли использовать новый логистический маршрут, который поможет порту увеличить объем грузов и привлечь новых клиентов».

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Линия "Scandic Line" продолжит осуществлять грузоперевозки, включая все виды Ро-Ро грузов — автокраны, караваны, кемперы, сельхозтехнику, тракторы и другие транспортные средства, а также тягачи и прицепы, все виды самоходной и безмоторной техники, грузы в мафи-трейлерах, проектные грузы, а также все виды контейнеров. Новая линия сможет перевозить и негабаритные и/или тяжеловесные грузы, что не всегда возможно с помощью паромов типа Ro-Pax, обслуживающих линии в других портах Латвии и соседних стран.

Ожидается, что грузовой автотранспортный паром "MIDAS" длиной 108,5 м и шириной 17 м будет курсировать три раза в неделю от Рижского Центрального терминала (RCT) в/из Швеции в каждом направлении, первоначально обслуживая местных клиентов, а в будущем планируется привлечь транзитные грузы из Китая и стран Средней Азии, обеспечивая ежедневное движение двух паромов.

"Сейчас в Швеции идет интенсивное строительство, где задействованы многие латвийские и прибалтийские производственные компании, а географическое расположение портов Риги и Седертелье выгодно для перевозки их продукции", — отметил Зигмундс Янковскис, руководитель линейного оператора "Scandic Line".

"До сих пор компании были вынуждены перевозить продукцию производственных компаний и логистических центров, расположенных в Рижском районе, в порты Литвы или Вентспилса, расположенные примерно в 200–300 км, откуда они далее перевозились морем в Швецию. Новые возможности морских перевозок непосредственно от рижских транспортных и логистических компаний будут способствовать оптимизации планирования (в том числе решить острую проблему нехватки водителей) и снижению затрат на логистику, позволят разгрузить латвийские дороги от многих тяжеловесных грузов, а также уменьшить вредные выбросы", — пояснил Зигмундс Янковскис.

"С изменением логистических цепочек сейчас особенно важно создать новые, стабильные маршруты доставки грузов и укрепить позиции Риги и Латвии в сфере глобальных грузоперевозок. Мы считаем Скандинавию перспективным рынком. После закрытия Ro-Pax линии Tallink этот участок в Рижском порту остался свободным, поэтому восстановление прямого сообщения со Швецией для нас очень важно. Сегмент Ро-Ро актуален, и мы надеемся вскоре в Риге появится еще одна линия Ро-Ро, которая соединит наш порт с одним из портов Центральной Европы", — подчеркнул Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

Сегодня в Рижском порту состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия новой паромной линии. В церемонии на Рижском Центральном Терминале приняли участие Зигмундс Янковскис, руководитель линейного оператора "Scandic Line", Эрик Лайдвее, Председатель Правления "Scandic Stream" и Калле Консап, члена Совета "Scandic Stream", Даниэль Берглинд, руководитель агента линии в Швеции "Svecon Freight", Дан Миккола, руководитель "Godby Shipping", владельца судна "MIDAS", а также Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта, Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта и Роландс Гулбис, Председатель Правления Рижского Центрального Терминала (RCT).

Дальнейшая информации по Ро-Ро перевозкам между портами Рига и Седертелье, а также график движения паромов — https://scandicline.lv/par-scandic-line