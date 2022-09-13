В Рижском порту планируют построить самый большой парк солнечных панелей в Латвии

В Рижском порту на лугах Спилве будет построен самый большой парк солнечных панелей в Латвии с номинальной мощностью не менее 100 МВт и планируемой выработкой электроэнергии не менее 100 000 МВтч в год, что соответствует годовому потреблению электроэнергии латвийского города средней величины. Это первый шаг к созданию амбициозного комплекса индустриального парка Spilve.

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Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: "На сегодняшний день это самый амбициозный рижский проект по созданию новых источников энергии. Солнечный парк будет производить зеленую энергию для портовых и рижских предприятий, а также, скорее всего, снизит стоимость электроэнергии для всех рижан. Рижский порт является крупнейшим промышленным парком в странах Балтии с неиспользованным до сих пор экономическим потенциалом в районе Спилве. Работая с инвесторами и потенциальными заказчиками над созданием индустриального парка Spilve, мы видим потенциал для развития зеленой энергетики — в первую очередь для парка солнечных батарей, а затем для развития водородных технологий. Более того, сегодняшние международные производители и логистические цепочки требуют "более экологичных транспортных коридоров", а солнечный парк — это возможность предложить экологически чистую и дешевую энергию портовым стивидорам. Благодаря этому Рижский порт станет гораздо более конкурентоспособным для инвестиционных проектов, чем любой другой порт в регионе. И самое главное — это большой шаг Риги и Латвии в направлении энергетической независимости".

Разработчик парка солнечных панелей будет выбран на международном конкурсе, объявленном Управлением Рижского Свободного порта. Для работы солнечного парка планируется использовать территорию площадью 176 га, что обеспечивает потенциал для создания парка с мощностью не менее 100 МВт. При отборе претендентов оцениваются несколько параметров — классическая арендная плата за землю, а также зеленая энергия, которую производитель будет передавать в порт для осуществления основной деятельности.

"Следует отметить, что "зеленая" составляющая, то есть соответствие европейским целям климатической нейтральности, требованиям энергоэффективности и доступность возобновляемых источников энергии, является одной из обязательных предпосылок для привлечения международного финансирования, такого как поддержка Европейского Инвестиционного банка, что в свою очередь дает возможность другим инвесторам развивать свои бизнес-проекты у нас", — подчеркнул В. Зепс.

Согласно Программе развития Рижского Свободного порта на 2019-2028 гг. Управление Свободного порта в качестве приоритетных направлений деятельности в его будущем развитии, определило диверсификацию портфеля грузов порта за счет привлечения новых грузопотоков, увеличение объемов неэнергетических транзитных грузов, а также освоение неосвоенных доселе территорий порта, привлекая связанную и/или несвязанную с функцией порта производственную деятельность, которая в долгосрочной перспективе могла бы сформировать более широкий кластер промышленных услуг в Рижском порту. Одним из конкурентных преимуществ Рижского порта по сравнению с другими портами региона является развитая инфраструктура, быстрое развитие инноваций и наличие свободных территорий для новых инвестиций.

Более подробная информация об аукционе предлагается на.