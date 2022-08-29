Впервые в ресторане BARENTS 100% вегетарианский дегустационный ужин – 95% морские водоросли

Водоросли. Обычно это молчаливые и загадочные наблюдатели разнообразия подводного мира. Теперь пришло их время блистать на дегустационном ужине в ресторане морепродуктов BARENTS.

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В первой и второй частях трилогии дегустационных ужинов гостей познакомили с разнообразием блюд из трески и икры. На этот раз повара BARENTS впервые приготовили 100% вегетарианское меню. На протяжении вечера девять новых тематических блюд расскажут об использовании водорослей в разных местах, в разные времена и в разных культурах мира. Вкусовое наслаждение дополнит насыщенный букет из летних овощей.

"Дегустационное меню обычно создается в течение 3–4 месяцев, но в этот раз наш путь был немного длиннее — мы двигались то вперед, то назад, затем снова вперед и опять назад. Было много тупиков и неуверенности. В основе всего — тщательное изучение продукта, знакомство с историей, традициями и техниками. После этого теорию необходимо превратить в логический рассказ, ответив на вопрос: "Что я хочу этим сказать своим гостям?" Дальше происходит жесточайшая битва, в которой идеи должны стать живыми — обрести форму и вкус. Они должны работать! Но иногда это не срабатывает. И ты снова все переосмысливаешь, переделываешь. И вот, через несколько месяцев наступает вечер, когда это просто происходит — все элементы истории чудесным образом соединяются, и сомнения сменяет неописуемая радость. Этот восторг, испытанный, когда мы впервые увидели, как все элементы сплелись в единую историю, мы хотим сохранить и каждый вечер передавать каждому гостю", — делится секретом создания меню из водорослей креативный шеф-повар BARENTS Дзинтарс Кристовскис.

От мифологии к хоккею

Как мост между сушей и океаном. Как тонкая, таинственная связь между материальным миром и миром духов — такой была роль водорослей в мифологии коренных жителей Северной Америки. Поэтому первая глава ужина подобна ритуалу, в который погружает окутанный белой дымкой напиток — соленый, как морская вода. Его аромат навевает воспоминания о теплых летних ночах, напоминая знакомый аромат банных трав. Ритуальное настроение создают эфирное масло шалфея и сухой лед, а визуально напиток украшен раковинами устриц, камнями и сушеными водорослями, обещая, что продолжение истории будет столь же захватывающим. Надо просто поддаться происходящему.

Продолжая дегустацию, мы переходим от мистического к осязаемому, знакомясь с бесконечными способами использования водорослей. Одно из особых свойств водорослей — обогащать почву ценными веществами. Иными словами, морские водоросли — отличное удобрение! Энергию, полученную от морской воды, они передают земле и растущим на ней овощам, из которых затем черпаем энергию мы. Да, мир восхитителен в своей целостности! Эта мысль материализуется в следующей части ужина, для приготовления которой используются овощи с грядок BARENTS, почва которых обогащена морскими водорослями.

Исторически водоросли использовались как для изготовления посуды и веревок, так и в качестве материала, предохраняющего от пламени приготовленную на костре пищу. Повара BARENTS также испробовали эту технику, заворачивая молодую свеклу во влажные водоросли и обкладывая ее горячими углями. Это своеобразная встреча огня и воды, во время которой свекла перерождается, обретая новый вкус.

Детство, игры и сладости неразлучны. Детям коренных жителей Северной Америки нравилась игра, напоминающая современный хоккей. Из водорослей они делали клюшки, а из корневищ – шайбы. Творческий подход детей не имел границ, как и смекалка поваров BARENTS, обыгравших идею хоккея в десерте из морских водорослей. Подобно холодному зимнему сюрпризу, десерт спрятался под тонким хрустящим слоем сахарного «льда». Нужно лишь прорваться через него, чтобы добраться до самого главного.

В завершении дегустационного ужина взору открывается вид на океанское побережье во время отлива: запутавшиеся в водорослях крабы. Наступает лучшее время для охоты на них, к тому же это крайне необычные крабы. Крем, из которого они сделаны, сочетает в себе вкус корицы, мускатного ореха, ванили и морских водорослей. Сладкие и более чем королевские крабы.

Это завершающая часть трилогии дегустационных ужинов MONO, в которой мы подробно узнаем о морских водорослях, их истории и значении в кулинарии. Чтобы дегустация подарила еще более яркие вкусы и впечатления, сомелье BARENTS Никита Зайченков собрал соответствующую подборку вин и вместе с командой безалкогольных напитков создал напитки, в новом цвете раскрывающие вкус морских водорослей.

Ресторан морепродуктов BARENTS – это место, где празднуют жизнь. Сезонное меню ресторана, вдохновленное суровой природой и чистыми водами севера, создано всемирно признанной командой поваров во главе с шеф-поваром Иваном Шмыгаревым и креативным шеф-поваром Дзинтарсом Кристовскисом. Меню дополняют специально подобранные вина, выбранные лучшим сомелье Европы Раймондом Томсонсом и лучшим сомелье Латвии Никитой Зайченковым.

Зарезервировать столик можно на сайте www.barents.lv или по телефону +371 2002 1022