Вселенная матрасов OSSOV

Полноценная роль сна для нашего самочувствия, здоровья, качества жизни, трудоспособности неоценима. Так же, как здоровое питание, физические нагрузки и положительные эмоции, качественный ночной сон является крайне важным фактором бодрости и здоровья. Отход ко сну кажется нам настолько нормальным и само собой разумеющимся процессом, что мы часто даже не представляем, насколько важно правильно обустроенное спальное место. В быстром темпе современной жизни, когда мы можем выделить на сон недостаточное количество часов, выбор подходящего эргономичного и анатомически удобного матраса позволяет нашему телу полноценно расслабиться, отдохнуть и проснуться с новыми силами. Выбор подходящего для вашего тела матраса может не только обеспечить полноценный отдых, но и уменьшить и облегчить дискомфорт, вызванный различными заболеваниями, такими как сколиоз, грыжа диска, ревматизм, артрит и др., а также оказать профилактическое действие.

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OSSOV — узнаваемый и надежный отечественный производитель матрасов, который уже почти 20 лет заботится о здоровом и комфортном сне, предлагая своим покупателям широкий ассортимент моделей матрасов, наматрасников и подушек. Магазины — салоны OSSOV спроектированы таким образом, чтобы покупатели имели возможность протестировать разные модели и их комбинации, сравнить, лицезреть модели в разрезе и получить полноценную консультацию и рекомендации.

История успеха матрасов OSSOV основана на концепции, которая не менялась годами — работать только с качественным, долговечным и экологически безопасным сырьем. Благодаря сочетанию проверенных, а также новейших технологических решений и разнообразия наполнителей создаются поистине уникальные надежные матрасы с очень высокими эргономическими и ортопедическими свойствами, способные обеспечить невероятный комфорт. Коллекция моделей и вариаций, предлагаемых OSSOV, фантастически широка и создана с учетом как разных форм человеческого тела, веса и возраста, так и разных предпочтений уровня комфорта.

Широкая коллекция моделей матрасов и наматрасников позволяет подобрать подходящий матрас в соответствии с требованиями и пожеланиями любого покупателя. В OSSOV найдут свою модель как люди с повышенными требованиями к комфорту, так и аллергики всех возрастных категорий, любители жестких матрасов, сторонники экологического образа жизни, а также пары с разными представлениями о комфорте матрасов. В предложении OSSOV вы также найдете модели с повышенной допустимой нагрузкой. Любая выбранная модель будет изготовлена ​​индивидуально под заказ клиента в течение недели. Индивидуальный подход OSSOV позволяет изготовить матрас любого размера и формы, а также подстроить состав матраса под индивидуальные потребности клиента. Приходите в OSSOV со своей историей и потребностями, и вы обязательно получите решение!

Благодаря конкурентоспособным ценам, высокому качеству, разнообразию и возможности индивидуальных решений компания SIA OSSOV по праву занимает стабильное лидирующее положение среди производителей матрасов на латвийском рынке, а также стала популярным и узнаваемым брендом, так как довольные владельцы продукции OSSOV дают своим друзьям, родственникам и знакомым в качестве рекомендации, что является высшей оценкой деятельности компании!

Все желающие могут ознакомиться, попробовать и получить консультацию в салонах OSSOV по двум адресам в Риге: Дзелзавас 51 и Яунмоку 13 (Spice Home на 2 этаже). Более подробно о деятельности SIA OSSOV можно узнать на сайте www.ossov.lv. Контактная информация: birojs@ossov.lv (+371) 27050589.