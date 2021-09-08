Выглядеть лучше – это не удача, это решение! Мифы и правда о пластической хирургии

Времена меняются, но пластическая хирургия и эстетическая медицина по-прежнему находятся в списке табуированных тем. Корни мифов и предубеждений на эту тему исторически следует искать в прошлом, заглянув на несколько десятков лет назад, когда отрасль еще не была так развита и представление в обществе складывалось по отдельным знаменитостям в СМИ с бросающимися в глаза и преувеличенными улучшениями себя. До сих пор многим, кто не интересовался этой темой, кажется, что пластические хирурги делают только грудь неестественного размера и губы преувеличенного объема.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Однако те времена, когда пациент приходил с фотографией какой-нибудь знаменитости и просил сделать ему так же, давно прошли.

Но какова же правда и современная реальность? Что делают у пластического хирурга наши ближние?

Высоко ценимая и широко востребованная д-р Эвия Родке подчеркивает: "Хорошая работа хирурга не бросается в глаза!" Основными ценностями созданной ею клиники Aesthetica являются гармония, соразмерность и естественность. Клиенты клиники, которые по разным причинам хотят внести улучшения в свою внешность, восстановить уверенность в себе и улучшить качество своей жизни, могут сделать это, не теряя своего "я".

Какие операции наиболее популярны?

В Латвии, как и в остальном мире, самой востребованной пластической операцией является увеличение груди. Женская грудь в разные времена и при разных представлениях о красоте всегда была важным подтверждением женственности. Однако бывают случаи, когда, например, этот орган не развивается и грудная клетка остается плоской (мед. — аплазия). В этих и других случаях, когда клиент хочет увеличить или улучшить объемы и размеры своей груди, используются соответствующего размера и вида импланты. В результате клиенты обретают не только улучшенную форму груди, но зачастую к ним возвращается и их женское самосознание.



View this post on Instagram

A post shared by Aesthetica Beauty Clinic (@aestheticabeautyclinic)



Также эту операцию часто выбирают мамочки, у которых после грудного вскармливания ребенка грудь стала совсем "тонкой и пустой". Любая женщина, в том числе и мать, имеет право хотеть вернуть прежний вид декольте или даже улучшить его. Поднять грудь можно как с использованием имплантов для объема, так и без них, создав упругую грудь только из собственных тканей. Важно, что импланты не мешают в дальнейшей жизни – с ними можно и заниматься спортом, и летать на самолете, и кормить малыша. Но быть красивым означает и быть здоровым, поэтому важна профилактика. В клинике обеспечиваются различные ультрасонографические, или УСГ-исследования, которые важны и в процессе подготовки к коррекции груди, и профилактически. Для женщин с грудными имплантами ежегодное УСГ-исследование является обязательным, и особенно важно, чтобы его выполнял опытный радиолог, разбирающийся в вопросах здоровья груди и определения состояния имплантов.

Но есть и женщины, которых природа наделила особенно объемной грудью, которая может не только мешать в повседневной жизни, но и вызывать проблемы со здоровьем. Не говоря о подборе подходящей одежды и белья, это невероятная нагрузка на спину. Кроме того, значительно увеличенный размер железы увеличивает и риск развития рака груди. Поэтому среди клиентов клиники особо востребованным и меняющим качество жизни видом коррекции является уменьшение груди. Бывают случаи, когда из груди удаляется 3 и более килограммов лишних тканей. Можете себе представить?

Женщины, которые страдают от одной из упомянутых проблем или уже приняли решение и внесли соответствующие коррективы, понимают, о чем мы говорим.

Второй самой популярной операцией в клинике Aesthetica является блефаропластика, или пластика век. Это сравнительно короткая и простая операция, во время которой удаляются лишняя кожа и ткани век. Несмотря на то, что мы называем эту коррекцию короткой, ее результаты очень эффективны и очевидны. У человека не только физически расширяется поле зрения и снимается тяжесть с глаз, но и сам взгляд и общий внешний вид становятся более бодрыми, открытыми и даже на несколько лет моложе. Если взгляд часто выглядит необоснованно уставшим, косметика для глаз размазывается или даже веки мешают видеть, блефаропластика может стать хорошим решением.

Большую часть аудитории клиники пластической хирургии составляют мамочки. Известно, что для женщины вынашивание, рождение и вскармливание ребенка грудью является не только большим чудом, но и физическим переживанием для тела, которое может оставить последствия. По разным причинам не у всех есть возможность быстро или вообще вернуться в привычную форму, как это, казалось бы, происходит у популярных инстамам. Некоторым это не удается никогда. Знаете ли вы, что такое диастаз? Он возникает у женщин во время беременности, когда при расширении мышц живота посередине появляется промежуток и возникает слабость соединительных тканей, растягивается т. н. белая линия, которая их держит. Если диастаз обширный, то и после появления на свет ребенка у женщины сохраняется живот, выглядящий как у беременной. Также на растянувшемся за время беременности животе часто остается лишняя кожа. В таких случаях пластика живота, или абдоминопластика, является операцией, которая помогает вернуть гладкий живот и избавиться от этих медицинских показаний.

Продолжая разговор о женском здоровье, следует сказать, что большинство пациенток обращаются к гинекологам клиники именно после родов, когда необходимо скорректировать разрывы промежности или сделать вагинопластику – операцию, помогающую восстановить интимный комфорт, если из-за разрывов влагалища образовались рубцовые изменения, влагалище стало слишком широким и мешает сексуальной жизни. В клинике Aesthetica консультируют и оперируют великолепные гинекологи, которые при наличии медицинских показаний назначат лечение, а для улучшения эстетики и самочувствия предложат ряд гинекологических процедур и операций.

Более редкой операцией, о которой меньше говорят, является коррекция гинекомастии у мужчин. Гинекомастия – это увеличение грудных желез у мужчин, которое можно скорректировать только с помощью операции. Чаще всего во время операции вынимают увеличенную железу и проводят откачивание жира, чтобы избавить пациента от всего лишнего объема груди.

Такое медицинское состояние действительно может мешать мужчинам, а избавиться от него своими силами, к сожалению, невозможно.

Все это – проблемы, которые невозможно решить без хирургии. Не существует волшебных кремов, которые снова стянут порванную, растянутую ткань, а упражнения не увеличат грудные железы и регулярное тейпирование не срастит обратно диастаз.

В мире все больше обращается внимание на холистический подход к решению эстетических проблем, под одной крышей объединяются разные взаимно интегрированные и дополняющие друг друга услуги эстетической медицины.

Например, в случаях, когда проблему можно решить неинвазивным способом, существуют другие эффективные и продуманные решения, например, инъекции красоты. При наличии современных технологий зачастую больше не нужна операция, например, для корректировки формы носа (в определенных случаях), для улучшения овала лица, поднимания щек, избавления от кругов под глазами или увеличения объема губ. Однако следует помнить о том, что и инъекционные процедуры являются медицинской манипуляцией в сочетании с искусством. Важно выбрать сертифицированного врача и не менее важно найти с ним общий язык и довериться чувству вкуса этого специалиста.

Также для пластических хирургов важно тесное сотрудничество с физиотерапевтом и профессиональным врачом – специалистом по питанию и эстетике тела, который индивидуально рассматривает особенности каждого пациента, делает анализы и составляет подходящие, медицински обоснованные рекомендации по питанию и меню. Бывают случаи, когда и при подготовке к операции особенно важно их соблюдать, чтобы получить эффективный и устойчивый общий результат. Сюда может входить и сбрасывание лишних килограммов, и общее гармоничное укрепление тела.

Например, популярным, но окруженным разными мифами является откачивание жира, или липосакция. Многим кажется, что это процедура для тех, кто любит хорошо поесть, но не любит заниматься спортом, т. е. для тех, у кого есть лишний вес, который можно "откачать", снова набрать вес, откачать и так далее. Пластический хирург клиники Aesthetica д-р Аргутс Кейранс предупреждает: "Липосакция подходит для людей, у которых есть так называемый "строптивый" жир. Это люди, ведущие здоровый образ жизни, но имеющие конкретные зоны, в которых запасы жира не исчезают. После процедуры в корректируемых местах образуются рубцовые ткани. Если человек снова набирает вес и снова делает операцию, существует большая вероятность того, что тело в конкретных зонах станет выглядеть неэстетично – рубцовые ткани создадут эффект бугристости». Поэтому тем, кто хочет скорректировать вес, нужно начинать с индивидуально подобранного питания и соответствующей физической активности. Только по достижении желаемого улучшения можно думать об операции – липосакции, пластике живота, удалении лишней кожи.



View this post on Instagram

A post shared by Aesthetica Beauty Clinic (@aestheticabeautyclinic)



То же самое касается и мамочек: для выполнения абдоминопластики важно, чтобы верхняя часть живота была как можно тоньше, потому что это зона, которая после удаления лишней кожи в нижней части живота станет новым местом пупка и создаст плоский живот.

Перед коррекциями груди и после них также важно сотрудничать с опытным физиотерапевтом. Если женщина всю жизнь пыталась маскировать не удовлетворяющую ее грудь, это отражается в сгорбленной осанке – с помощью специалиста нужно научиться разворачивать плечи и после операции носить новые формы с гордостью. В наши дни мы часто наблюдаем асимметрию осанки, которая тоже влияет на результат и вид груди: если плечи не расположены на одном уровне, то и грудь не будет гармоничной. Если же женщина всю жизнь жила с мучительно тяжелой грудью, физиотерапевт и в этом случае станет тем, кто поможет привести в порядок нагруженную спину и плечевой пояс так, чтобы после уменьшения пациентка могла чувствовать себя свободно и легко.

Также физиотерапевт станет тем, кто поможет контролированно и правильно возобновить активный образ жизни после операций и с помощью специального массажа, дренажа и тейпирования позаботится об уменьшении отеков и более быстром выведении лишней жидкости.

Процедуры у профессионального и опытного косметолога тоже важны и в процессе подготовки к операции, и после операции в период восстановления. Шрамы лучше заживают, если кожа еще до операции поддерживалась в хорошем состоянии и была соответствующим образом подготовлена – ее правильно увлажняли, тонизировали и ухаживали за ней. Также специальный массаж и процедуры для лица помогут уменьшить отек после операции и будут способствовать процессам заживления.

Чтобы счастливые клиенты могли быть уверены в себе и широко улыбаться, неотъемлемой частью корзины услуг являются услуги специалистов по эстетической и общей стоматологии, которые помогут создать здоровую и сияющую улыбку. Клиника предлагает и гигиену полости рта, и отбеливание зубов с помощью новейших технологий, и эстетическое восстановление зубов.

Лозунг клиники Aesthetica: «Выглядеть лучше – это не удача, это решение!». В комфортной атмосфере востребованные специалисты, объединив высокий профессионализм, точность и чувство вкуса, помогут вам улучшить качество вашей жизни и исполнить мечты.

Больше информации о клинике и услугах: www.aesthetica.lv

Instagram: www.instagram.com/aestheticabeautyclinic/

Facebook: www.facebook.com/aestheticabeautyclinic.riga

