Высочайшее качество и новейшие технологии: смарт-телевизоры Loewe

Немецкая компания Loewe, которая производит электронику премиум-класса, представляет для широкой публики новую линейку продуктов bild i — в ней самые инновационные технологии UHD OLED сочетаются с продуманным дизайном и высочайшими стандартами качества. Это позволяет поднять просмотр телевидения на беспрецедентные высоты, обеспечивает такое качество изображения и звука, от которого перехватывает дыхание, а также превосходную производительность.

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Серия Loewe bild i основана на новейших технологиях отображения, первоклассном оборудовании и интеллектуальных решениях. Линейка продуктов bild i отличается первоклассными 65-, 55- и 48-дюймовыми экранами 4K OLED, сделанными в немецком городе Кронах. Новые модели телевизоров премиум-класса серии OLED такие как

Loewe bild i .65 dr+, Loewe bild i .55 dr+ и Loewe bild i .48 dr+ предназначены для людей, которые не готовы идти на компромисс между дизайном и качеством.

Телевизоры серии bild i отличаются высоким разрешением дисплея, который обрамлен элегантной рамкой Loewe SL7, они оснащены мощным процессором NT7 и новейшим программным обеспечением Loewe LUX. Независимо от того, какой контент вы смотрите – фильмы, телешоу, спортивные шоу – или же играете в видеоигры, устройства новой серии обеспечивают идеальное качество изображения.

Новое поколение телевизоров оснащено двумя встроенными, визуально незаметными динамиками, которые обеспечивают идеально чистый звук общей мощностью 40 Вт. Дополнительно доступна стереосистема Loewe klang bar i, которая приятно удивит даже самых требовательных киноманов.

Интеллектуальные телевизоры серии Loewe bild i оснащены встроенным голосовым помощником, bluetooth и кнопками различных популярных стриминговых сервисов. Производитель позаботился о максимально простом управлении всеми доступными функциями. Недавно разработанный, удобный стартовый экран Loewe наглядно отображает все самое важное, а также практически неограниченный выбор развлекательных функций – просмотр телевизора и видео, прослушивание музыки, серфинг в интернете и использование онлайн-сервисов, а также другие функции.

Стандартный цифровой рекордер Loewe dr+ и хранилище на жестком диске вместимостью один терабайт позволяет очень легко записывать различные передачи на телевизор. С помощью приложения Loewe вы можете быстро и легко переносить запись на другие устройства, например, на смартфон или планшет. Пульт дистанционного управления Loewe в новой серии телевизоров был полностью обновлен, так что все функции доступны с помощью одного нажатия кнопки. В комплект также входит элегантная подставка для телевизора и специальная магнитная крышка, за которой можно спрятать кабели, подключенные к задней панели телевизора.

Устройства серии Loewe bild i впечатляют элегантным и эстетичным дизайном, в котором большое внимание уделяется деталям. Так, например, задняя часть телевизоров покрыта тонкой тканью. Смарт-ТВ отличается минималистским стилем и округлыми формами, в его производстве использованы материалы высочайшего качества. Эти телевизоры прекрасно вписываются в любой интерьер и органично сливаются с окружающей средой – не зря телевизоры серии bild i получили признание международного жюри и различные награды за дизайн. Эта серия символизирует традиции и новейшие технологии, которые объединены для создания современного внешнего вида устройств.

Цена и доступность

Рекомендуемая розничная цена Loewe bild i .65 dr + и Loewe bild i .55 dr + составляет

3699 евро и 2999 евро соответственно. Loewe bild i .48 dr + скоро будет доступен по рекомендованной розничной цене 2699 евро. За дополнительные 299 евро клиенты могут приобрести стереодинамик Loewe klang Bar i. https://www.elkor.lv/brand/

О Loewe

Loewe является ведущим мировым брендом электроники, который был основан в Германии в 1923 году. С момента создания компания была известна в отрасли своими культовыми продуктами и бесчисленными техническими инновациями, а также элегантным, продуманным дизайном. Видение компании воплощается с помощью высококачественных материалов, качества и уникального долговечного дизайна. В Германии у Loewe есть производственные предприятия как с автоматизированной производственной линией, так и с производственным оборудованием для ручной работы, предназначенным для создания устройств OLED, поэтому вся продукция полностью производится в Германии. Сегодня компания Loewe Technology GmbH насчитывает около 160 сотрудников и имеет международную сеть продаж.