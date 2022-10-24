Выступлением Лаймы Вайкуле сеть магазинов LaTS отмечает своё пятнадцатилетие

Мы гордимся своими латвийскими корнями! Осень — время сбора урожая, и в этом сезоне сеть магазинов местных предпринимателей LaTS отмечает 15-лет! "Мы маленькое племя, но будем настолько великими, насколько сильна наша воля!" Обращаясь ко многим сотням гостей на юбилейном мероприятии, руководитель сети магазинов LaTS Раймондс Окманис напомнил слова латышского поэта Райниса, подчеркнув, что к сети магазинов LaTS присоединились местные латвийские предприниматели.

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Количество участников достигло значительного уровня — 270 предпринимателей создали около 700 точек продаж. Это делает магазины LaTS самой крупной розничной сетью в Латвии. "Можно смело констатировать, что в наших приусадебных магазинах по всей Латвии, видят и понимают своих покупателей намного ближе, чем в супермаркетах. За каждым магазином LaTS стоит предприимчивый человек или целая семья, которая, не жалея ни времени, ни усилий, ни пота, часто работая годами напролет, вкладывает всю свою прибыль дело. Да, большое упорство и трудовая этика ведут к успеху, но я считаю, что поддержка со стороны государства местным предпринимателям, особенно в сельской местности, недостаточна", — подчеркивает Раймондс Окманис. "Многие мелкие предприниматели, в том числе трейдеры, опустошены сложившейся ситуацией, и не всегда в этом виноваты и без того непростые конкурентные условия. На бизнес влияет не только сила финансовой конкуренции супермаркетов, но и зачастую поспешные решения правительства, которые сложно реализовать мелким торговцам, покупательная способность людей, а во многих местах за пределами Риги — и просто уменьшение населения. В связи с этим хотелось бы видеть четкую государственную политику — направленную как на общее, продуманное развитие сельских территорий, так и конкретно на поддержку сельских магазинов.

Они, в том числе несколько сотен магазинов LaTS, выполняют важную социальную функцию в сельской местности. Считаете ли вы, в Риге, что магазины являются очень важной частью жизни многих деревень, небольших городков или городских районов? Раньше я говорил, что если убрать три краеугольных камня сельского центра — школу, церковь и магазин — место "чахнет", оно обречено на исчезновение, люди его покидают. Во многих сельских районах магазин остался чуть ли не единственным местом, где можно с кем-то познакомиться, и просто пообщаться. Но есть и другая, более важная, я бы сказал, общегосударственная вещь: а если бы не было магазинов, которые снабжали сельчан продовольствием? Правительство долгое время делало вид, что оно слепо к проблемам сельского населения, избегало как неопределенности, вызванной мировым кризисом, так и всего остального, но, в момент реального кризиса, сможет ли правительство принять решительные меры? Позаботиться о своих жителях в таком вроде бы простом, но столь важном деле, как снабжение продовольствием?" — спрашивает Раймондс Окманис. Магазины LaTS по семейному относятся к своим покупателям, обеспечивая людей продуктами питания и стабильными возможностями трудоустройства в самых отдаленных районах Латвии. Уже второй год во многих уголках Латвии, а также в Риге и ее окрестностях Lats доставляет продукты и на дом, благодаря успешной работе интернет-супермаркета www.e-latts.lv. Активно поддерживается быт местных жителей, и благоустройство жизни на местах. Благотворительный фонд "Zīļuks" при поддержке самого магазина LaTS, а также покупателей профинансировал и практически создал 11 детских игровых площадок в разных уголках Латвии. Они качественные, современные и устанавливаются исходя из потребностей местного населения. 15 лет в дружной семье — это не просто определенный период времени, а накопленная энергия, опыт и силы дают устойчивый взгляд в будущее. Это праздник — быть в семье LaTS. А праздники можно и нужно отмечать! На фото: Празднование юбилея сети магазинов LaTS в Риге, платформа Hansa, выступления Лаймы Вайкуле и Яниса Стибелиса.