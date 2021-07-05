Забота о ваших зубах в приятной атмосфере в стоматологии доктора Малмане

Современная стоматология начинается с тщательной и обширной диагностики. В стоматологическом кабинете доктора Малмане, которая находится в центре Риги, визит начинается с полного обследования и оценивания ротовой полости пациента. Важно все — здоровье тканей зубов, состояние десен и челюстно-лицевого сустава.

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Лечение зубов рекомендовано начинать с процедуры гигиены полости рта, которую возможно проводить щадящими и современными методами, используя ультразвук, ручные инструменты, а также удаление зубного камня, мягкого налета и пигмента с помощью современной содовой чистки.

В клинике используют современные методы диагностики, такие как цифровой рентген зубов, который дает возможность детально рассмотреть снимок, выведенный на экран монитора, прикрепленного к креслу пациента. Следует упомянуть, что во время такого обследования доза облучения снижена на 90%.

Скрытый кариес и зубные трещины возможно диагностировать с помощью специальной полимеризационной лампой с УФ-светом – она просвечивает зуб, давая возможность быстро увидеть дефект и своевременно его устранить.

В процессе лечения незаменимым помощником врача является внутриоральная камера с качеством изображения HDMI. Изображение возможно увеличить до 50 раз, что позволяет точно контролировать рабочий процесс и добиваться блестящих результатов. Также и сам пациент параллельно может наблюдать происходящее в процессе лечения на экране крупным планом, вплоть до дефектов в отдаленных зубах. Камера дополнительно дает возможность под увеличением убедиться в качестве пломб и реставраций.

В стоматологической клинике доктора Малмане проводят эстетическую реставрацию зубов. Это очень малоинвазивный метод — с минимальным вмешательством позволяет добиться красивой и уверенной улыбки за короткое время. Покрывая зубы гелиопломбами, возможно реставрировать даже сильно поврежденные или стертые зубы и добиться естественного вида зубов.



Улыбку можно усовершенствовать также и с помощью коронок из фарфора или циркония, виниров. Клиника предлагает заменить отсутствующие зубы на имплантаты премиум-класса и циркониевые коронки на имплантаты. Таким образом возможно добиться максимально натурального вида зубов, а также, что немаловажно, сохранить комфорт при употреблении пищи, разговоре и во время улыбки.

Состояние челюстно-лицевого сустава играет большую роль в здоровье каждого человека. Оно страдает, если несколько зубов потеряны, если зубные бугорки изношены, если пациент сильно сжимает зубы и стирает зубы или ест только на одной стороне. Это перегружает сустав, в результате чего возникают различные жалобы. Восстановив зубной ряд, потерянную высоту зубов, расслабив мышцы с помощью ночной капы, можно добиться улучшения здоровья суставов. Пациенты отмечают, что лучше высыпаются, уменьшаются жалобы на челюстно-лицевой сустав, а также улучшается общее самочувствие.

Уверенная улыбка дает массу преимуществ!

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