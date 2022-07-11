Зачем нужен еще один интернет-магазин рулонных штор?

Вы можете купить рулонные шторы (чаще называемые "руло") в магазине товаров для дизайна интерьера или в строительном магазине или же можно найти руло в интернете. Просто приходите на место и выбираете. Если вы комфортно освоились в современном мире, вы вводите ключевое слово в интернете, нажимаете на ссылку какого-нибудь надежного поставщика на первой же странице результатов, выбираете рулонные шторы и заказываете — что тут сложного? Так думал и основатель rulo.ee. Ниже он описывает свои страдания при покупке рулонных штор на окна и рассказывает о том, как зародилась идея rulo.ee.

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Руло из обычного магазина: 4–8 недель и от 60 до 600 евро?



В первый же день заселения в съемную квартиру, этот человек пообещал своим домашним, что поменяет рулонные шторы в спальне на более красивые. У старых штор были сломаны механизмы, а детали изношены. Цвет ткани тоже был ужасен, но со временем человек к этому привык. Спустя полгода он случайно оказался в магазине, занимающемся продажей рулонных штор, где вспомнил обещание, данное своей семье. Лучше поздно, чем никогда, верно же?

В магазине выяснилось, что купить руло не так-то просто.

Во-первых, герой нашего рассказа не знал размеров оконного проема и не мог сказать специалисту, где он хочет установить руло — на окне, между оконными откосами или на стене. Представитель же службы поддержки предполагал, будущий заказчик это знает.

Во-вторых, в том представительстве было 5–10 каталогов тканей, где в общей сложности содержались тысячи оттенков и материалов. Наш герой счел, что он как мужчина не мог бы сделать выбор среди такого многообразия. По словам представителя, если бы заказчик выбрал наиболее подходящий из этих тысяч, ему пришлось бы ждать своих руло от 4 до 8 недель, в зависимости от того, когда ткань поступит на склад. Невозможно держать на складе тысячи рулонов ткани просто на всякий случай.

В-третьих, выяснилось, что, поскольку потенциальный покупатель не знает размеров окна и не может выбрать подходящую ткань, невозможно оценить, сколько будет стоить заказ. По словам продавца, диапазон цен может составлять от 60 до 600 евро в зависимости от размеров и ткани.

Так будущий основатель rulo.ee и не купил рулонные шторы в тот раз.

Руло из интернета



Будьте глупыми, но будьте и хитрыми! Когда он не смог получить товар в обычном (физическом) магазине, он подумал о покупке рулонных штор в интернете. Он знал, что тогда он сможет обсудить детали с домашними и замерить нужные размеры с помощью рулетки. Безупречный план! Каково же было его удивление, когда выяснилось, что конкуренция в области оконных покрытий очень высока, и что у всех есть отличные сайты, но покупка рулонных штор — это серьезный труд.

Первая проблема при заказе в интернете связана с навигацией по тканям. Поскольку принято предлагать максимально широкий выбор, невозможно сфотографировать и представить их все надлежащим образом. Маленькие квадратики размером 3×3 см не дают представления об оттенке и самой ткани. К тому же неизвестно, как могла бы выглядеть ткань с дополнительными деталями.

Еще одна проблема при заказе через интернет — отсутствие функций интернет-магазина. У большинства конкурентов после совершения выбора следует отправить ценовой запрос, а затем ждать предложения по электронной почте. Поскольку в формуле совершения выбора важна цена, во время комплектации хотелось бы видеть, сколько стоит руло нужных размеров.

Третье открытие заключалось в том, что большинство конкурентов предлагают сроки доставки до четырех недель. Это определенно зависит от обстоятельств и человека, но когда вы покупаете что-то в Интернете, обычно вы хотите, чтобы товар был доставлен как можно скорее. Вероятно, все дело в том, что люди привыкли к удобству и ожидают быстрого решения проблемы (покупают в последний момент вместо того, чтобы спланировать покупку заранее).

А проще нельзя?



С самого начала идея rulo.ee заключалась в том, чтобы создать интернет-магазин, который бы упростил и ускорил покупку рулонных штор. Под простотой мы понимаем как простоту выбора, так и легкость комплектации. Первое условие для обеспечения быстрой доставки — это самостоятельное изготовление рулонных штор, а второе — это наличие на складе всех предлагаемых тканей и механизмов.

Содержание нашей бизнес-модели заключается в трех гипотезах:

Выбор тканей, имеющийся перед глазами, облегчает принятие решения; Цена и комплектация руло должны быть видны на протяжении всего процесса; Когда вы делаете заказ, вы хотите получить рулонные шторы как можно скорее.



Кроме того, мы приняли во внимание, что, хотя наша целевая группа умеет ценить комфорт и простоту, это не означает, что она готова платить за это больше. Мы установили цены ниже, чем у лидеров отрасли — где-то посередине ценового диапазона.

Готов ли теперь лучший в мире интернет-магазин рулонных штор?

Может быть, в наших собственных глазах и на уровне идей это так, но для того, чтобы сайт rulos.lv стал идеальным, потребуется еще немало времени. Когда мы видим, что гипотезы, описанные в бизнес-модели, верны и что наши усилия приносят пользу жителям Латвии, мы добавим группы продукции, ткани, функциональность и многое другое, чтобы сделать покупки еще быстрее, удобнее и приятнее.

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