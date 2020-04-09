Заряди свой иммунитет витаминным коктейлем

Самое лучшее, что каждый из нас сейчас может сделать для своего организма, это укреплять иммунитет и заботиться о своём психоэмоциональном здоровье. Это особенно важно в условиях стрессовой ситуации, в которой каждый из нас сейчас пребывает.

Чтобы реже болеть и сохранять эмоциональную стабильность, нужно следовать рекомендациям, которые известны абсолютно всем: правильно и разнообразно питаться, вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, следить за своим состоянием, делать необходимые прививки и не запускать хронические заболевания. В то же время большим подспорьем для иммунной системы могут стать витамины и активные биологические добавки. Вместе с интернет-магазином Dabas Lāse, мы подготовили для вас несколько советов, о том, как улучшать иммунитет и снижать уровень стресса у взрослых и детей.

Заботимся об иммунитете

Как бы нам ни хотелось это признавать, но в большинстве своем мы мало уделяем вниманию тому, что едим. Если вы узнаете в этом себя, это, разумеется, не приговор. Все те микроэлементы и витамины, которые вы не дополучаете из еды, можно получить с помощью пищевых добавок — особенно если не забывать их принимать.

Ваша иммунная система будет вам благодарна, если вы "подкормите" ее комплексом из жирных кислот. Это можно сделать, употребляя в пищу достаточно грецких орехов и миндаля или разнообразную рыбу — лосось, форель, тунец. Жирные кислоты улучшают работу сердца и суставов, помогают красоте кожи и волос, а также поспособствуют поддержанию нормального уровня холестерина. Если вы беспокоитесь, что не получаете с пищей достаточный объем этих элементов, то стоит обратить внимание на комплекс витаминов "Омега 3-6-9", который обеспечит сбалансированный уровень необходимых кислот.

Если вы знаете, что забываете пить витамины или добавки, то можно помочь своему организму вкусными травяными чаями и фитосборами. Они благотворно влияют на нервную систему не только за счет своих физических качеств, но и за счет приятного вкуса и запаха. Не зря в SPA-салонах между или после процедур предлагают травяные чаи — именно они помогают вам достичь полной релаксации. А вместе со стабильной нервной системой укрепляется и иммунитет. Два в одном!

Уменьшаем стресс

Иногда, кажется, что врачи сговорились и стали наперебой повторять одну и ту же фразу, что все болезни — от стресса. Даже если это так, то избавиться от стресса целиком вряд ли возможно в нашем турбулентном мире, а в чрезвычайных ситуациях, как сейчас, уровень тревожности и стресса может зашкаливать даже у самых устойчивых и спокойных людей.

Тем не менее, это не безвыходная ситуация. Если стресс нельзя убрать вообще, его можно по крайней мере уменьшить. Хороший сон, прогулки на свежем воздухе и медитация — отличные способы, которые можно комбинировать с пищевыми добавками. Например, "Триптофан — Формула спокойствия" поможет вам снизить ощущение тревоги и эмоционального напряжения в течение дня, а ночью поможет заснуть и улучшит качество сна. Если в стрессовых ситуациях первым делом вы теряете сон, попробуйте этот препарат — он помогает выработке серотонина и мелатонина, а последний отвечает именно за сон, его длительность и глубину.

Многие семейные врачи, неврологи и психиатры советуют принимать магний и витамин B6, чтобы поддерживать в себе работоспособность и снижать нервную возбудимость организма. Если вы чувствуете, что в течение дня у вас внезапно холодеют руки и ноги, случаются мышечные спазмы, то, возможно, вашему организму не хватает именно этих микроэлементов. "Пустырник Форте" станет вашей подмогой и опорой, если вам нужно снять напряжение, нервозность и раздражительность. А кто сейчас не нервный?!

Защищаем детей

Чрезвычайное положение, введенное в стране, — это еще один повод пристально понаблюдать за своими детьми и их психоэмоциональным состоянием. Удаленная учеба, отсутствие достаточной активности, постоянное пребывание дома — все это добавляет "фунт лиха" не только в жизнь взрослых, но и детей любого возраста. Они точно так же должны адаптироваться к новым жизненным условиям, в которых оказались. Детская психика более подвижна, поэтому некоторые считают, что это помогает детям быстрее привыкнуть к изменениям. Другие же полагают, что именно подвижность детской психики может привести к проблемам, в том числе — отразиться на физическом состоянии.

Чтобы поддержать подрастающее поколение и уберечь их от простудных и вирусных заболеваний, стоит предложить детям жевательные пластинки с витамином С. "Бэби Формула Мишки Витамин С" сделаны на основе натурального сока, поэтому дети готовы есть пластинки, как конфеты. Аскорбиновая кислота, содержащаяся в пластинках, оказывает иммуностимулирующий эффект.

Если вы чувствуете, что ваш ребенок напряжен и испытывает проблемы с эмоциями, можно попробовать сиропы с успокаивающим эффектом, которые содержат магний и витамины группы Б. Эти микроэлементы — лучший помощник в сложной эмоциональной ситуации, когда задачки никак не решаются, домашние задания раздражают, а погулять с одноклассниками не всегда удается.

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