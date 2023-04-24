Жители Латвийского села приглашают на праздник посевной в Рембате

6.мая в поселке Рембате, Огрского края, будет происходить праздник, посвященный традициям села и его четвероногим обитателям. Цель мероприятия — популяризировать сельский образ жизни, рассказать о птицеводстве и животноводстве, уделяя особое внимание историческим местным породам — Латвийской голубой корове, козам Латвийской местной породы, Латвийской темноголовой овце, лошадям Латвийских пород, а также Латвийским сахарным курочкам. Мы особо ждем в гости детей и молодежь, так как только с повышением интереса у подрастающего поколения к сельскому хозяйству , возможно долгосрочное развитие малых хозяйств Латвии их будущее развитие.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Наш праздник будет интересен широкой аудитории — начиная от горожан, которые желают провести день на открытом воздухе и познакомиться с различными обитателями Латвийских хуторов, и заканчивая с профессионалами в своем деле, которые во время мероприятия могут получить дополнительные знания на разных семирарах по птицеводству и животноводству, встретиться с заводчикамии получить полезные контакты.

Уже с 10.00 до 16.00 животные будут доступны для осмотра, будет возможно получить консультации специалистов. FestivВ нашем празднике примут участие и покажут свои породы скота Общество сохранения породы "Zilā govs", Латвийская ассоциация заводчиков породистых кроликов с выставкой кроликов, Латвийская ассоциация заводчиков овец со своими овцами разных пород, будет возможность ознакомиться с местной породой коз, представленной Латвийским обществом козоводства, и, конечно, не забудем наши местные породы лошадей от Ассоциации заводчиков Латвийских пород лошадей.

Не секрет, что большой процент выращиваемого в Латвии скота и птицы родом из других стран мира, но и у латвийского крестьнства есть повод гордиться своими достижениями , и благодаря многим энтузиастам , их работе, самоотверженному труду, сохраняются и восстанавливаются многие породы, выведенные именно в Латвии. И мы хотим рассказать об этих людях и их большом деле. Это их праздник!

Мы ждем в гости семьи с детьми и людей, которые только начинают жить на своей земле или планируют перебраться жить в село. Особое внимание будет уделено консультациям специалистов, например, в пчеловодстве, посетить семинары по птицеводству и животноводству. Участие во всех семинарах бесплатное. Существование породного животноводства и птицеводства — это многовековая культура и история, но сохраниение ее возможно лишь если новое поколение животноводов осознает ее ценности и культурное значение. Поэтому столь пристальное внимание уделяется обучению и передаче опыта.

Для детей будут доступны разнообразные творческие мастерские, мастерклассы по керамике и кузнечному делу в производстве украшений, разнообразные дегустации продуктов из козьего и овечьего молока .

Мы постарались составить интересную программу, которая отражает всюжизнь человека, и ее откроют, конечно же, дети из коллектива "Pūt vējiņi"под руководством Иоланты Кирсановой. В 10.30 канистерапевт Агритa Приедитe вместе с ее чудесными собаками покажут разные трюки, в которых дети смогут принять участие.

Разнообразные коллективы взрослых и детей изРембате и Лиелварде позаботятся о создании атмосферы праздника. В 11.00 начнуться показательные выступления танцев с собаками. А в 12.00 коллектив "Crazy Daisy" выступит с зажигательными линейными танцами.

Организаторы праздника считают, что именно сельский образ жизни является частью культурного кода Латвии и неотъемлемой частью традиционного образа жизни, нашим нематериальным наследием. Очень важно передать это наследие новым поколениям жителей Латвии, так как во время всеобщей глобализации так легко потеряться в мировом пространстве. И, хотя, в данное время экологический образ становится все популярнее и интерес в натуральных продуктах питания все возрастает, но недостаток информации зачастую работает против породного животноводства и птицеводства, так как часто неопытные заводчики сталкиваются с разнообразными трудностями на своем пути, в том числе и экономическими. И мы попытаемся облегчить их путь в этом нелегком труде.