Живущая в Клайпеде пара на 4 гектарах разместила целый мир

Как долго длится кругосветное путешествие? Если отправиться в путь самолетами и кораблями, это потребует массы времени и денег, но если вы заглянете в местечко Лиетукай, путешествие по миру, даже вполне неспешное, займет всего пару часов.

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Клайпедчане Вита и Андрюс Аушры воссоздали весь мир всего на 4 гектарах. По дороге из Клайпеды в Палангу за два года им удалось создать "Сады Семирамиды" (Babilonų sodai), где в окружении чудесных растений расположились завораживающие взгляд копии самых прославленных сооружений мира. В египетском уголке сфинкс из Гизы верно охраняет пирамиды, неподалеку от него возносится к небу величественная Триумфальная арка, напоминая нам о наполеоновских победах, и совсем рядом раскинулся японский уголок, от которого просто невозможно оторвать глаз. Романтиков здесь ждут и Эйфелева башня, и одно из самых грандиозных и знаменитых строений Индии — Тадж-Махал.

"Это точно не выглядело так, как будто мы проснулись в одно прекрасное утро и решили — создаем парк. Мы и сами очень любим путешествовать, и первый парк миниатюр увидели, наверное, лет 15 назад. Идея возникла примерно семь лет назад, но мы как-то все откладывали, поскольку она требовала серьезных инвестиций, и это несколько пугало. Мы долго обдумывали эту затею, пока не нашли вариант, как именно мы хотели бы это видеть. Мы разложили по полкам, как хотим представить идею посетителям, что именно показать людям. Строилось все это примерно два года. Так уж случилось, что именно в это время нас настиг карантин, ну а теперь, когда путешествовать уже можно, возникло множество проблем с авиарейсами, так что мы приглашаем всех отправиться в путешествие по миру здесь, в нашем парке. Неспешная прогулка по Садам Семирамиды займет около двух часов. Гуляя по парку, можно присесть на скамейку, полюбоваться видом. Мы привыкли вечно куда-то бежать, спешить, а сюда я приглашаю всех как раз для того, чтобы остановиться, уделить время самому себе, побыть вдали от суеты", — рассказывает Вита.

Экспонаты, представляющие 15 стран, создатели тематического парка миниатюр видели в реальности. Вита говорит, что не доехали только до Китая, Сиднея, Сингапура и Японии. Все экспонаты, которых в целом тут больше 20-ти, были тщательно отобраны. Пара любителей путешествий рассказывает, что они хотели создать такой парк, где человеку не нужно было бы думать, что же за здание перед ним. Кроме того, каждое из них хранит свою историю, которую не придется долго искать — рядом со всеми сооружениями посетителей ждут и рассказы о них.

Вита и Андрюс Аушры рассказывают, что тот сад, который вскоре увидят посетители, не будет конечным его вариантом. Не дают покоя мысли еще о многих зданиях, но вот одно из них в связи с войной в Украине было решено прикрыть черной пленкой. Пара искренне рассказала, что они не могли сделать вид, что в мире ничего не происходит, ведь совсем рядом идет война, и агрессия со стороны России потрясла их точно так же, как и многих других. Словом, путь к Московскому Собору, по крайней мере, для посетителей парка вычеркнут из списка предлагаемых.

"Мы хотим этим сказать, что мы против войны, тем более, что все это происходит рядом с нами. Мы запустили этот проект два года назад и осенью уже установили скульптуры, тогда и подумать о войне никто не мог, но не реагировать сегодня мы не можем — слишком болезненная тема", — поделилась Вита.

Пара подумывает о заказе еще нескольких сооружений, чтобы использовать оставшееся в парке пространство для размещения мировых достопримечательностей, а пока что можно прогуливаться по таинственным Садам Семирамиды, расположившимся в его центре. В планах на будущий год у пары еще одно необычное развлечение — отель в самолете.

"Муж сказал, что если буду хорошо себя вести, подарит крылья к самолету и меня покатает", — смеется Вита.

Андрюс проговорился, что в апартаментах площадью примерно в 40 квадратных метров не будет недостатка ни в роскоши, ни в приятных сюрпризах. Например, туалет планируется устроить в кабине самолета, откуда открывается вид на сад. Посиделки же здесь будут завершаться рывком штурвала — именно так можно спустить воду.

Пара, которая просто кипит идеями, приглашает познакомиться не только с мировыми архитектурными памятниками. Здесь же, в "Садах Семирамиды" отведено место для церемонии бракосочетания — совсем рядом с Эйфелевой башней, где цветочная экспозиция в виде сердца обеспечит незабываемые фотографии.

Создатели тематического парка подумали и о людях старшего возраста, и о малышах. "Мы будем предлагать эдукационные программы и для взрослых, и для сеньоров, как общепознавательные, так и специальные — ботанические". Мы привезли много разных растений, и к тому же хотели бы разбить садик со специями, чтобы посетителям было здесь интересно — они узнали бы, какие растения пользовались у нас популярностью. Кроме того, эдукационные программы будут адаптированы и для школьников", — поделилась планами наша собеседница.

Андрюс подсчитывает, что миниатюры, созданные по образу и подобию оригинальных строений, изготавливались тремя зарубежными компаниями, а вот вильнюсская Башня Гедиминаса была сделана руками самих литовцев. Пришлось подумать и о том, какие материалы подобрать, ведь и холод, и жара, и сильные ветра — все это вредит скульптурам под открытым небом.

Пара, уже создавшая 200 рабочих мест, хорошо знакома любителям развлечений по Динопарку в Радайляй, так что нюансы сохранения установленных на улице скульптур, по словам Андрюса, для них точно не будут в новинку. Появится ли в парке больше дорожек — определят потребности его посетителей.

Для желающих спокойно наслаждаться окружающей красотой установлены беседки. В этом году в парке уже начнется торговля мороженым и кофе, а в следующем планируется открыть не только гостиницу, но и ресторан. Самые маленькие посетители, если вдруг им в парке станет скучно, смогут сбежать оттуда на батуты. Андрюс рассказывается, что все созданное ими — это место для семей, для любви, где можно сделать предложение руки и сердца, пожениться и проводить время с детьми.

Посещение парка является платным. Цена билета для взрослых достигает 15 евро, а за детей придется заплатить по 10 евро. Малышей до 5 лет планируется пропускать без билета. Стоимость вечеринки или свадьбы будет обсуждаться уже индивидуально. Тематический парк откроет двери для посетителей уже 5 июля.

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