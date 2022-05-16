"Зрение улучшилось на 200 %": как получить максимум от лазерной коррекции

Плохое зрение доставляет массу неудобств: очки теряются, запотевают на морозе, ломаются, да и стоят недешево. У контактных линз тоже есть свои недостатки: их нужно менять чаще очков, они вызывают раздражение и сухость глаз, не подходят для долгого ношения и к тому же увеличивают статью ваших расходов. В Клинике др. Соломатина не только бережно, быстро и надежно восстанавливают зрение, но и работают над тем, чтобы повысить остроту зрения до 120 процентов и более могли те пациенты, кому стандартная лазерная коррекция зрения противопоказана. Все это стало возможным благодаря новому поколению лазерных технологий и многолетнему опыту врачей клиники.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Если бы я раньше знал, насколько прост пусть к зрению, о котором я мечтал, то решение отправиться в Клинику др. Соломатина принял бы намного быстрее! После операции врачи проверили мое зрение — оно улучшилось на 200 %! Жизнь сейчас совершенно другая. Я наслаждаюсь каждым мгновением и своим новым зрением", — рассказывает певец и телеведущий Маркус Рива, который после долгих лет сомнений решился на лазерную коррекцию зрения. Он ведет активный образ жизни: занимается спортом, много путешествует и выступает, поэтому комфорт для него очень важен. По результатам углубленного обследования глаз, офтальмолог подобрал для него лазерную коррекцию методом Femto-LASIK, и уже на следующий день после операции артист смог вернуться к привычным делам.

Комфорт и безопасность прежде всего

Современная лазерная хирургия, действительно, может вернуть идеальное зрение. Если в 1999 году, когда лазерная коррекция зрения начала впервые проводиться в Балтии под руководством профессора Соломатина, операция по коррекции зрения занимала в среднем полчаса и зрение восстанавливалось несколько недель, то сегодняшний стандарт — 1,5 секунды из расчета на диоптрию, а острота зрения восстанавливается до 100 % уже на следующий день после операции.

"Люди всегда стремятся к комфорту и безопасности. Именно эти ценности являются базовыми для наших врачей, и мы гарантируем их с нашей первой операции и по сегодняшний день. Современная лазерная коррекция зрения обеспечивает пациенту высокую степень надежности и максимально возможную остроту зрения. Благодаря новым технологиям, которые мы используем, для пациента процедура проходит быстро и безболезненно, и дает стабильный результат. Если у вас нет противопоказаний, лазерная коррекция зрения устраняет близорукость до –10 диоптрий, дальнозоркость до +5 диоптрий и астигматизм до ± 3 диоптрий", — говорит профессор Игорь Соломатин.

Критерии качества

Самые востребованные технологии лазерной коррекции зрения второго поколения сегодня — это SuperLasik и Femto-LASIK. Они позволяют бережно восстанавливать зрение даже при наличии тонкой роговицы, когда другие методы противопоказаны, а также обеспечивают выдающиеся результаты при больших рефракционных нарушениях. В чем их отличия от стандартной операции LASIK?

Superlasik — это усовершенствованная технология LASIK. Главным отличием метода является предоперационная подготовка во время которой параметры лазерного воздействия рассчитываются индивидуально. Высокотехнологичная оптика немецкого эксимерного лазера Carl Zeiss MEL 90 позволяет производить микрокоррекции роговицы глаза, не травмируя прилегающие ткани.

Во время проведения процедуры Superlasik компьютер отслеживает малейшие движения глаза и направляет лазерный луч в заданную ранее точку. Операция проходит безболезненно благодаря местной анестезии (глазные капли). Через 1–2 часа пациент может нормально видеть, а полностью зрение восстанавливается в течение 3–5 дней.

Технология FemtoLASIK также пришла на смену классическому методу коррекции зрения LASIK. При операции FemtoLASIK на роговицу не оказывается механическое воздействие инструментами — все этапы операции осуществляют два лазера. Эта методика обладает целым рядом преимуществ: она бережнее и деликатнее для анатомических структур роговицы, комфортнее для пациента, позволяет устранить более высокую степень близорукости, астигматизма и их комбинации, обеспечивая моментальный эффект и легкое восстановление.

Глубина и направление воздействия лазера находится под микронно точным контролем. Вся процедура занимает, в среднем, 1,5 секунды на коррекцию 1 диоптрии. Восстановление зрения после процедуры происходит в течение первых 2-3 часов. С помощью фемтосекундного лазера устраняются серьезные дефекты зрения, включая сильную близорукость и дальнозоркость, а также она показана при наличии тонкой роговицы и противопоказаний к использованию других методов.

Как выбрать подходящий метод

Какой из методов лазерной коррекции зрения в конкретном случае подберет офтальмолог, зависит от индивидуальных особенностей строения глаза пациента, толщины роговицы и других факторов. Современная сверхточная технология Carl Zeiss MEL 90 является общей для таких процедур нового поколения как FemtoLASIK и SuperLASIK. Лазерный аппарат Carl Zeiss MEL 90 позволяет эффективно проводить коррекцию зрения, мгновенно освобождая пациента от необходимости использовать очки и линзы.

Выбрать наиболее подходящий метод лазерной коррекции в каждом конкретном случае помогает офтальмолог по результатам углубленной диагностики глаз и зрения пациента. Для того, чтобы пройти обследование глаз в Клинике др. Соломатина и получить рекомендации по подходящему методу коррекции зрения, нужно записаться на прием к офтальмологу по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму. По итогу консультации вы сможете выбрать дату процедуры по коррекции зрения. В назначенный день вам проведут лазерную коррекцию зрения, и это станет точкой отсчета вашего острого зрения и нового качества жизни.