14-летняя Анастасия Иванова, которую разыскивала полиция, нашлась живой и здоровой

Участок Зиемельского района Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивал Анастасию Иванову 2005 года рождения. Девушка нашлась живой и здоровой.

Госполиция благодарит всех, кто помогал в поисках и делился информацией.

Ранее сообщалось, что Анастасию Иванову в последний раз видели 15 февраля, когда девушка выходила из дома по адресу ул. Русова в Риге.

Приметы девушки: рост 156 см, худощавого телосложения, короткие красные (крашеные) волосы.

Была одета: куртка с камуфляжным раскрасом и капюшоном, черные штаны, светлая спортивная обувь — кеды, красная сумка.

Девушка может находиться в центре Риги с подругой.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086000 или 110!