За шесть месяцев текущего года на общественных парковках было зарегистрировано 492 дорожно-транспортных происшествия, за которые страховые компании выплатили почти 300 тысяч евро. В свою очередь, исторически крупнейшая компенсация, выплаченная за ДТП на парковке, составила 16 562 евро. Авария произошла на парковке торгового центра Akropole.
Согласно данным LTAB, за последние пять лет (2017 — 2021 год) на общественных парковках произошли 4813 ДТП, по котором страховые компании выплатили 3,15 млн евро.
"Хотя может показаться, что ДТП на парковках незначительные, а повреждения, как правило, несущественные, статистика показывает, что средний размер компенсации составляет 655,28 евро", — говорит председатель правления LTAB Янис Абашин.
По данным LTAB, за девять месяцев текущего года размер среднего возмещения по ОСТА составляет 1397 евро, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В качестве одной из главных причин столь большого количества ДТП на парковках, Абашин ссылается на недостаточный размер парковочных мест: "В действующих в Латвии нормативных актах, которые были утверждены много десятилетий назад, указывается желательная оптимальная ширина парковки 2,5 метра. В то же время практика показывает, что ширина большинство действующих парковок 2,3-2,5 метров. Это не соответствует количеству автомобилей сегодня. Кроме того, даже если водитель хорошо паркуется, нет гарантии, что из-за стоящего рядом транспортного средства он сможет открыть дверь с одной или с другой стороны, чтобы удобно выйти из машины".
LTAB продолжает сбор подписей на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv с целью внести поправки в правила Кабинета министров Nr. 240, призванные увеличить размеры парковочных мест.