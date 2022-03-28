3,1 промилле: полиция задержала пьяного водителя, ему грозит штраф до 2000 евро и лишение прав

В воскресенье, 27 марта, в Скривери полиция остановила мужчину, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в более чем три промилле, сообщила старший специалист Управления Земгальского региона Госполиции Даце Калниня.
Концентрация алкоголя на выдохе водителя составила 3,1 промилле.
Калниня пояснила, что возбуждено дело об административном правонарушении и приостановлено действие водительских прав мужчины.
Согласно четвертой части 62-й статьи закона о дорожном движении об управлении транспортным средством, если концентрация алкоголя на выдохе или в крови превышает 1,5 промилле, водителю назначается штраф в 1200-2000 евро и на пять лет аннулируются его водительские права.
Калниня сообщила, что в минувшие сутки Айзкрауклский участок Госполиции получил информацию о 12 случаях, когда жители обращались в полицию за помощью, либо было установлено, что было совершено преступление.
В сфере дорожного надзора принято 16 решений об административных правонарушениях, в том числе десять о превышении скорости и одно о вождении в нетрезвом виде. Зарегистрировано два ДТП без жертв.