Адвокаты обратятся в Совет по юстиции с просьбой дать оценку действиям генпрокурора Стуканса
Foto: LETA

Латвийский совет присяжных адвокатов (ЛСПА) обратится в Совет по юстиции с просьбой провести проверку заявлений генерального прокурора Юриса Стуканса в адрес адвоката убитой в Екабпилсе женщины, сообщил председатель совета Янис Розенбергс (на фото).

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В интервью журналу "Иева" Стуканс высказал критику в адрес адвоката женщины, упрекнув ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей.

Розенбергс сообщил, что интервью вызвало дискуссию среди адвокатов и организация решила обсудить проект заявления в Совет по юстиции под руководством председателя Верховного суда Айгара Струпишса с предложением дать оценку высказываниям генпрокурора в контексте нормы закона о прокуратуре о неблаговидном поведении.

Проверка в случае негативного заключения и при поддержке Сейма может закончиться увольнением Стуканса, заявил Розенбергс.

"По моему мнению, генеральный прокурор подобными заявлениями опозорил и себя, и возглавляемое им учреждение и теперь должен по крайней мере извиниться перед адвокатами", — подчеркнул руководитель ЛСПА.

Интервью Стуканса привлекло внимание и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который избран президентом Латвии. "Трагедия в Екабпилсе — это халатность и ответственность многих государственных учреждений. Любые попытки переложить вину на жертву или ее адвоката за то, что не сделало государство, неприемлемы, и это касается и прокуратуры", — заявил Ринкевич в твиттере.

Стуканс сообщил в интервью журналу "Иева", что не читал письмо женщины, в котором она просила помощи генпрокурора, потому что у него нет времени на чтение всех присланных писем. Письмо было передано в один из отделов прокуратуры для оценки.

"Адвокат женщины поступила очень некорректно, заявив, что генеральный прокурор не ответил", — сказал Стуканс. Он раскритиковал действия адвоката, которая вместо письма могла бы добиваться личного приема у него.

"Если адвокат видела, что в соответствующем отделе царит равнодушие, она должна была записаться и прийти ко мне. Я бы принял ее, поговорил и молниеносно отреагировал", — сказал Стуканс.

Генпрокурор признал, что женщинам, которые считают, что их проблема не решается, нет особого смысла писать ему напрямую, так как он не сможет прочитать все письма и эти заявления все равно попадут в соответствующий отдел. Стуканс отметил, что не изучил все материалы дела, но, по его мнению, в данном случае в Екабпилсе женщина сделала все возможное. Самое главное, что она обратилась к адвокату, а уже обязанностью адвоката было оказать ей качественную юридическую помощь.

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Как сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил бывший муж Леон Русиньш, который до этого длительно преследовал ее. Женщина регулярно обращалась в полицию с просьбой защитить ее от угроз, но защиты не получила.

По распоряжению начальника Госполиции Арманда Рукса проводится проверка действий полицейских. Расследование ведет и прокуратура.

Полиции до сих пор не удалось задержать Русиньша, и допускается, что он мог совершить самоубийство.

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