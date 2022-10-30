Афера Envestio: "Мартин из Майами" купил яхту за 1,2 миллиона евро

В новых документах по делу о банкротстве инвестиционной платформы Envestio фигуририруют предприниматель Мартиньш Тенбергс и бывший владелец Envestio Евгений Кукин. Сообщается о сделке на покупку яхты за 1,2 миллиона евро, передает программа LTV de facto.

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Мартиньш Тенбергс, хорошо известный в латвийском охранном бизнесе, формально не был связан с зарегистрированной в Эстонии платформой, которая задолжала сотни тысяч евро более двум тысячам инвесторам. Однако представители неплатежеспособной компании считают его одним из закулисных работников.

Компания Envestio была основана гражданином Эстонии Антоном Калетиным, а через несколько месяцев ее владельцем и членом правления стал житель Латвии Евгений Кукин. Приближался крах компании, и Кукин передал фирму гражданину Германии Аркадию Ганзину, которого власти ряда стран пока не могут найти.

Формальные менеджеры Envestio не могли играть в ней решающие роли, заявил в показании латвийскому суду Андрей Дегтярев. Хотя у Дегтярева был доступ к банковскому счету платформы, никаких переводов денег он не совершал. Сделки организовывал Кукин, которому Дегтярев передал пин-коды ID-карт.

"В период, когда я был доверенным лицом фирмы, я часто употреблял алкоголь. Мой брак распался, и я работал таксистом", — вспоминал Дегтярев в своих показаниях.

Один из администраторов Envestio в Эстонии Денис Пискунов заявил: "Что касается мозгов, стоящих за всем этим, тех, кто дергал за ниточки, то здесь ответы могут дать прокуроры, когда уголовные дела передадут в суд. На основе материалов, которые я видел в течение этих двух лет, пока работал над делом Envestio, могу выделить одного человека — Мартиньша Тенбергса".

20 лет назад Мартиньш Тенбергс работал в сфере безопасности Сейма и службы президента, затем перешел на охранный бизнес. Его компания TM Security обслуживала большие компании. Ранее Тенбергс был неофициально связан с несколькими политическими партиями.

В афере Envestio имя Тенбергса фигурировало в сфере недвижимости при сделке с недвижимостью в Юрмале. Компания Яниса Тенбергса (брат Мартиньша) Tukuma māja получила более миллиона евро от Envestio на строительство эксклюзивных домов. И почти столько же денег было потрачено на покупку двух участков земли на улице Викингу. Один участок у Tukuma māja за 0,5 млн евро купила у Тенбергса его жена — Диана Кубасова .

Кубасова письменно объяснила передаче, что у нее с Тенбергсом деньги и имущество были отдельными. Она купила землю у своего мужа два года назад, чтобы построить дом, но потом планы изменились.

"Позже отношения распались, мы с мужем больше вместе не живем, детей заводить не планировали. Я не хотела строить дом, поэтому мне больше не нужен был участок земли, и я его продала", — сообщила Диана Кубасова.

Передача de facto обладает документами, связывающими Тенбергса и Envestio с другой сделкой. Тенбергс на деньги Envestio хотел купить яхту, если верить данным британской брокерской компании. В январе 2019 года некто "Мартин из Майами" написал в WhatsApp продавцу яхты "Титан", что он хочет ее купить. Электронное письмо начиналось с инициалами "ТМ".

Яхта "Титан" была построена в 2009 году на верфи Van der Valk (Нидерланды) и продавалась за 1,2 млн евро. Яхта пришвартована в Анталии (Турция), и "Мартин из Майами" хотел на нее посмотреть. Из переписки становится понятно, что он дважды осматривал яхту.

Брокерская компания назвала Мартиньша Тенбергса клиентом эстонского администратора, но контракт от имени покупателя подписал его "помощник-финансист" Кукин, представитель Envestio. За яхту был внесен залог в размере 100 тысяч евро.

"Согласно пониманию маклеров, договор был отправлен на адрес электронной почты, который использовал Мартиньш Тенбергс. После этого Евгений Кукин отправил обратно в британскую компанию уже заполненный договор, где указывалось намерение купить яхту на деньги Envestio", — сообщил Денис Пискунов, представитель администрации Envestio.

Но по непонятным причинам сделка сорвалась: когда яхта уже была готова к пользованию, покупатель перестал отвечать на звонки брокера и потерял внесенные 100 тысяч евро.

Из ответов брокерской компании следует, что среди представителей покупателя упоминался также адвокат Мартиньш Книпшис. Адвокат ответил в коротком телефонном разговоре с de facto, что к Envestio не имеет никакого отношения: он знает Тенбергcа, но в покупке яхты ему не помогал.

Инвестиционная платформа Envestio задолжала кредиторам более 15 млн евро. Расследование мошенничества продолжается как в Эстонии, так и в Латвии. Латвийская полиция комментирует расследование сухо: "Активные следственные действия продолжаются, проводится международное сотрудничество по выявлению потерпевших лиц и другие процессуальные действия".

В Латвии наложен арест на объекты недвижимости у минимум восьми лиц, связанных с делом. У фирмы брата Тенбергса Tukuma māja, без учета двух земельных участков в Юрмале, арестованы квартира в Риге, на улице Лачплеша, и земельный участок в Тукумсе. Арест наложен и на руководимую братом Тенбергса ТЭЦ Tukums DH и землю рядом с ней. Также конфискован земельный участок, принадлежащий компании LVR, в Марупе, на улице Кантора. А на улице Кр.Барона в Риге арестован объект "Zelta jumts". Эта фирма принадлежит Эдуарду Слобину, чьи компании в целом получили от Envestio около 3,5 млн евро.

Администрация Envestio хочет снять аресты с компании, чтобы продать активы и вернуть вкладчикам хотя бы часть денег. Но латвийская полиция против этого.

"В настоящее время мне непонятно, признает ли Латвия нас - администраторов компании-банкрота - потерпевшими по этому уголовному делу, чтобы можно было вернуть денгьги вкладчикам. Либо деньги попадут в государственный бюджет Латвии, либо в узкий круг группы инвесторов, как потерпевших по этому уголовному делу", — говорит Пискунов.

В Эстонии к настоящему времени полиция признала подозреваемым Антона Калетина основавшего в феврале 2018 года компанию Envestio SI OÜ. Он был директором фирмы до декабря, когда в компании начали происходить изменения. Многие инвесторы считают, что цель произведенных в конце прошлого года изменений - посадить у руля фирмы "танкиста" и вывести из нее деньги.