Агенскалнс: в пруду найдено тело мужчины; полиция начала уголовный процесс

В Риге, в пруду на территории парка Кобэ (улица Маза Нометню) было найдено тело мужчины.
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По данным Госполиции, тело обнаружили в минувшую среду. Согласно первоначальной информации, мужчина сам упал в пруд и утонул, однако в рамках начатого уголовного процесса назначена экспертиза, которая должна установить точные причины смерти.
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