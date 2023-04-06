Агенскалнс: в пруду найдено тело мужчины; полиция начала уголовный процесс
Foto: LETA

В Риге, в пруду на территории парка Кобэ (улица Маза Нометню) было найдено тело мужчины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Госполиции, тело обнаружили в минувшую среду. Согласно первоначальной информации, мужчина сам упал в пруд и утонул, однако в рамках начатого уголовного процесса назначена экспертиза, которая должна установить точные причины смерти.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома