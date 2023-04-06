Агенскалнс: в пруду найдено тело мужчины; полиция начала уголовный процесс

В Риге, в пруду на территории парка Кобэ (улица Маза Нометню) было найдено тело мужчины.

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По данным Госполиции, тело обнаружили в минувшую среду. Согласно первоначальной информации, мужчина сам упал в пруд и утонул, однако в рамках начатого уголовного процесса назначена экспертиза, которая должна установить точные причины смерти.