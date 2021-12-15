Акция Гобземса: полиция начала 61 административный процесс

Государственная полиция начала 61 административный процесс, связанный с проведенными в декабре депутатом Алдисом Гобземсом мероприятиями. Об этом в среду заявил глава Госполиции Армандс Рукс.

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В ходе устроенных Гобземсом мероприятий был нарушен ряд нормативных актов, связанных с ограничениями на сборы, а также с соблюдением эпидемиологических требований. Не исключено, что дел может стать больше, так как оценка полученных материалов продолжается.

Для полноценной оценки действий полицейских Рукс распорядился начать служебные проверки относительно организованных депутатом мероприятий в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае. В ходе этих проверок будет проанализировано задержание лиц, в том числе самого Гобземса, коммуникация стражей порядка и использование спецсредств. "Это необходимо для нас самих, чтобы убедиться, что было сделано, а что нет. Однако, я не вижу логики в том, чтобы полицейские специально создавали конфликтные ситуации", - указал Рукс, добавив, что полицейские на местах принимали решения в соответствии с фактическими обстоятельствами.

По словам Рукса, обязанность полицейских - прекратить нарушения, поэтому 6 декабря Гобземс был задержан. После этого политик изменил агрессивную тактику и стал вести себя более доброжелательно. Рукс также заверил, что в отношении Гобземса полиция не проводила оперативные действия, в том числе слежку.