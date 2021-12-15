Акция Гобземса: полиция начала 61 административный процесс
Foto: Kadrs no video

Государственная полиция начала 61 административный процесс, связанный с проведенными в декабре депутатом Алдисом Гобземсом мероприятиями. Об этом в среду заявил глава Госполиции Армандс Рукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе устроенных Гобземсом мероприятий был нарушен ряд нормативных актов, связанных с ограничениями на сборы, а также с соблюдением эпидемиологических требований. Не исключено, что дел может стать больше, так как оценка полученных материалов продолжается.

Для полноценной оценки действий полицейских Рукс распорядился начать служебные проверки относительно организованных депутатом мероприятий в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае. В ходе этих проверок будет проанализировано задержание лиц, в том числе самого Гобземса, коммуникация стражей порядка и использование спецсредств. "Это необходимо для нас самих, чтобы убедиться, что было сделано, а что нет. Однако, я не вижу логики в том, чтобы полицейские специально создавали конфликтные ситуации", - указал Рукс, добавив, что полицейские на местах принимали решения в соответствии с фактическими обстоятельствами.

По словам Рукса, обязанность полицейских - прекратить нарушения, поэтому 6 декабря Гобземс был задержан. После этого политик изменил агрессивную тактику и стал вести себя более доброжелательно. Рукс также заверил, что в отношении Гобземса полиция не проводила оперативные действия, в том числе слежку.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта