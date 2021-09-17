Активизировались киберсквоттеры, ворующие латышские доменные имена

Держатель доменов lv NIC предупреждает об активизации киберсковоттеров. Они регистрируют латышское доменное имя, содержащее название известных брендов, а потом пытаются перепродать их на вторичном рынке.

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Если латвийские доменные имена первично стоят 8,47 евро вместе с НДС, то на вторичном рынке цены колеблются от 500 до 15 000 евро.

"Призываем предпринимателей не откладывать регистрацию своих сайтов, прежде чем их зарегистрирует кто-нибудь еще", — предупреждает представитель NIC Дана Лудвига.

Доменные имя, где используются не только привычные буквы латинского алфавита, давно не являются чем-то новым. В мире их уже 8,3 миллиона. Адреса таких сайтов могут выглядеть так: tūdaliņ.lv, пример.рф vai 例如.中国.

В Латвии с 2004 года можно регистрировать домены в зоне .lv на латышском языке, впрочем, латвийские предприниматели редко используют в доменном имени латышские слова с диакритическими знаками (гарумзиме и т. п.). При этом в рекламе, особенно на радио, используются именно латышские слова — так, как они пишутся, поскольку tūdaliņ.lv звучит лучше, чем tudalin.lv. Этим могут воспользоваться мошенники и зарегистрировать доменное имя рекламируемого товара, предупреждает NIC.

NIC — это отдел сетевых решений Института математики и информатики Латвийского университета. С 1993 года он является держателем доменов lv.