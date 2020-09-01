Алкоголь несовершеннолетним при проверке продали в двух местах

31 августа полицейские Салдусского участка проводили проверку во многих местах Броценского края. В двух местах несовершеннолетним продали крепкий алкоголь, сообщила порталу Delfi представитель полиции Курземского региона Мадара Шершнёва.

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Всего было проверено шесть магазинов в Броценском крае. В двух из них продавщицы не попросили документы у молодой девушки и продали ей крепкие алкогольные напитки. Начато дело об административном правонарушении.

За продажу алкоголя несовершеннолетним продавцы могут быть оштрафованы на 280-700 евро, а юридические лица — на 700-7100 евро. За продажу детям табачных изделий продавцов штрафуют на 280-350 евро, юридических лиц — на 700-1400 евро. Запрещено также продавать несовершеннолетним энергетические напитки. За это продавцы могут быть оштрафованы на 140-175 евро, юридические лица — на 350-700 евро.