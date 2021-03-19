Англия: латвийца приговорили к шести годам тюрьмы за участие в сбыте наркотиков

Филипп Хмельниченко был приговорен в Королевском суде Нортгемптона к шести годам и девяти месяцам тюрьмы за участие в сбыте наркотиков на общую сумму 2,7 млн фунтов, сообщает Northampton Chronicle & Echo.

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По данным источника, преступники использовали торговую площадку в даркнете и почтовую сеть для продажи наркотических веществ класса А.

Хмельниченко был приговорен к шести годам и девяти месяцам лишения свободы после того, как признал себя виновным в тайном сговоре с подельниками.

Он — последний из пойманных участников преступной группировки, кто получил наказание за сбыт наркотиков на сумму в размере 2,7 млн фунтов-стерлингов. Преступная группировка попала в поле зрение полиции в июле 2019 года.