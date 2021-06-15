Апелляционный суд отклонил жалобу Ушакова на смещение с должности мэра Риги

Административный окружной суд также отклонил жалобу депутата Европарламента Нила Ушакова на его отстранение от должности мэра Риги весной 2019 года.

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Суд отклонил иск Ушакова о признании незаконным распоряжения тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце от 4 апреля 2019 года, которым Ушаков был отстранен от должности председателя Рижской думы, сообщили агентству LETA в суде.

Окружной суд признал, что суд первой инстанции правильно установил фактические и правовые обстоятельства дела, применил соответствующие правовые нормы и правильно их истолковал. Тем самым окружной областной суд присоединился к мотивировке решения суда первой инстанции.

В своем решении окружной суд констатировал, что у истца другое мнение по фактам дела и толкованию применимых правовых норм, а также на их основе сделаны другие выводы. Однако тот факт, что истец не согласен с выводами и аргументами суда, не означает, что эти выводы неверны и ошибочны или что дело было рассмотрено необъективно.

Апелляционная инстанция указывает, что вложения в основной капитал ООО Rīgas satiksme без увеличения основного капитала являются противоправными. Кроме того, такой неверный финансовый учет не может дать уверенность в использовании бюджетных ресурсов в соответствии с намеченными целями.

Кроме того, решение об инвестициях по самой своей природе не может быть чисто политическим. Истец как представитель держателя долей капитала Rīgas satiksme и как председатель думы несет ответственность за необоснованное уменьшение имущества самоуправления, констатировал суд.

В распоряжении Пуце об отстранении Ушакова перечислен ряд нарушений, допущенных Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала Rīgas satiksme.

Например, при подготовке отчета о выполнении бюджета Рижского самоуправления за 2017 год в отношении финансовых данных Rīgas satiksme были неправильно учтены 18,43 млн евро. В результате средства не были использованы в соответствии с целью, предусмотренной в бюджете самоуправления. Тем самым Ушаков нарушил несколько законов.

В начале апреля 2020 года Административный районный суд отклонил иск Ушакова, который обжаловал постановление Пуце об отстранении от должности председателя Рижской думы.