Арестован мужчина, угнавший из автосервиса чужую машину

В Видземе арестован мужчина, который угнал из автосервиса чужую машину, сообщили в Государственной полиции.

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В среду, 9 февраля рано утром полиция получила информацию о том, что в волости Страупес, Цессиский край на автодороге брошена машина, которая мешает другим участникам дорожного движения. Выехав на место, полицейские обнаружили автомобиль Hyundai с возможными техническими неполадками. Водителя на месте не было.

В ходе процессуальных действий полицейские установили владельца машины и выяснили, что автомобиль должен был находиться в автосервисе. Стражи порядка констатировали, что ворота автосервиса повреждены, а конкретный автомобиль угнан.

Одновременно в нескольких километрах от брошенной машины полицейские встретили прохожего, который не мог пояснить причины своего местонахождения. По подозрению в совершении преступления мужчину 1992 г.р. задержали. Вчера в отношении него суд избрал меру пресечения — арест. Нужно отметить, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. За угон машины ему грозит до пяти лет тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф, а за порчу чужого имущества - до двух лет, принудительные работы или штраф.