Аварийные выходные: в регионе за два дня в ДТП пострадали 14 человек

В минувшие выходные в Земгальком регионе зафиксировано 10 серьезных ДТП, в которых различные травмы получили 14 человек.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 24 июля в волости Ценас не справилась с управлением и съехала с дороги женщина, управлявшая автомобилем

Chevrolet Tacuma. Пострадавшая, получившая травмы, госпитализирована.

В тот же день в Калнциемсе, на ул. Елгавас байкер на незарегистрированном мотоцикле съехал с проезжей части и получил травмы. С места происшествия он доставлен в больницу.

Также 24 июля еще одна авария случилась на дороге Рубени — Анцене — Субате (волость Акнистес), где в дерево врезался автомобиль Ford Galaxy. В аварии пострадал водитель и пассажирка. При аналогичных обстоятельствах еще одно ДТП произошло под Бауской, где в дерево въехал Volvo V70. Пострадала пассажирка.

Спустя некоторое время на дороге Тукумс — Кестерциемс — Мерсрагс — Колка столкнулись Opel Meriva и Toyota Auris. Пострадала водитель одного транспортного средства.

Также в субботу авария произошла и на 70-м км дороги Рига — Вентспилс, где столкнулись Scania и мотоцикл Yamaha. Мотоциклист, получивший травмы, оставлен в медицинское учреждение.

25 июля в волости Элеяс произошло еще одно ДТП: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota Yaris. Получившая травмы женщина госпитализирована.

В тот же день в волости Слампес собранного автомобилем

BMW 320 "паровозика" повреждены 4 автомобиля. В столкновении пострадали два человека.

В воскресенье вечером в волости Смардес Тукумского края с дороги съехал автомобиль Subaru Forester. С места происшествия госпитализированы водитель и пассажир.

Авария с двумя пострадавшими произошла и в волости Даудзенес, где, пытаясь избежать столкновения со встречными автомобилями, в дерево врезался Volkswagen Golf, управляемый водителем 2002 г.р. В столкновении пострадал и водитель, и его юная пассажирка 2006 г.р.

Полиция призывает водителей быть внимательными на дороге и не допускать аварийных ситуаций.