Авария на Даугавгривском шоссе: четыре пострадавших, движение блокировано

Утром 29 мая в Риге в результате столкновения двух автомобилей на Даугавгривском шоссе возле Волери пострадали четыре человека, движение было перекрыто, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В воскресенье в 11.37 в Госполицию поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в Риге, на Даугавгривском шоссе, возле Волери. По предварительной информации, возможно, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Jeep. В результате ДТП пострадали четыре человека.

На место аварии прибыли оперативные службы – Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также Служба скорой медицинской помощи. Движение по Даугавгривскому шоссе на этом участке было полностью перекрыто в обоих направлениях как минимум на два часа.

На фотографиях, которыми поделились очевидцы в социальных сетях, видно, что как минимум одна из машин, участвовавших в аварии, после столкновения лежит на крыше. Некоторые автомобилисты пытаются объехать место аварии по прилегающей к дороге зеленой зоне.