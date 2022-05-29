Авария на Даугавгривском шоссе: четыре пострадавших, движение блокировано
Foto: F64

Утром 29 мая в Риге в результате столкновения двух автомобилей на Даугавгривском шоссе возле Волери пострадали четыре человека, движение было перекрыто, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В воскресенье в 11.37 в Госполицию поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии в Риге, на Даугавгривском шоссе, возле Волери. По предварительной информации, возможно, произошло лобовое столкновение автомобилей Audi и Jeep. В результате ДТП пострадали четыре человека.

На место аварии прибыли оперативные службы – Государственная полиция, Государственная пожарно-спасательная служба, а также Служба скорой медицинской помощи. Движение по Даугавгривскому шоссе на этом участке было полностью перекрыто в обоих направлениях как минимум на два часа.

На фотографиях, которыми поделились очевидцы в социальных сетях, видно, что как минимум одна из машин, участвовавших в аварии, после столкновения лежит на крыше. Некоторые автомобилисты пытаются объехать место аварии по прилегающей к дороге зеленой зоне.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Обзор самых сладких мест Лиепаи
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"