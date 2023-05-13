Авария на Таллинском шоссе: движение через Гауйский мост полностью восстановлено
Foto: Sadursme.lv

Около 15.00 часов движение через Гауйский мост на Таллинском шоссе под Адажи было полностью восстановлено, сообщили в Государственной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Рано утром в субботу на мосту через Гаую под Адажи столкнулись два грузовика и трактор, полностью блокировав для движения Таллинское шоссе, сообщили в Государственной полиции.

Вызов на место происшествия поступил в 4.35. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

В результате аварии движение на Таллинском шоссе было полностью заблокировано на восемь часов. Около 13.00 часов движение было возобновлено по одной полосе, движение регулировала полиция.

View this post on Instagram

A post shared by Sadursme (@sadursme)

В результате аварии из грузовиков вытекло топливо, которое попало в Гаую. Через пару часов после аварии Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию, что на реке образовались дизельные пятна, которые потоком уносит в море.

Спасатели с помощью дрона обследовали участок реки, после чего были установлены заграждающие боны. О случившемся проинформированы Государственная служба среды и самоуправление.

Водителей по-прежнему просят выбирать объездные пути.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Как выбираются места для размещения пакоматов?
Что вы знаете о бренде Miele? Пройдите тест и выиграйте!
Venipak – стабильное рабочее место!
Как появились пакоматы?