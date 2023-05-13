Авария на Таллинском шоссе: движение через Гауйский мост полностью восстановлено

Около 15.00 часов движение через Гауйский мост на Таллинском шоссе под Адажи было полностью восстановлено, сообщили в Государственной полиции.
Рано утром в субботу на мосту через Гаую под Адажи столкнулись два грузовика и трактор, полностью блокировав для движения Таллинское шоссе, сообщили в Государственной полиции.
Вызов на место происшествия поступил в 4.35. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы.
В результате аварии движение на Таллинском шоссе было полностью заблокировано на восемь часов. Около 13.00 часов движение было возобновлено по одной полосе, движение регулировала полиция.
В результате аварии из грузовиков вытекло топливо, которое попало в Гаую. Через пару часов после аварии Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию, что на реке образовались дизельные пятна, которые потоком уносит в море.
Спасатели с помощью дрона обследовали участок реки, после чего были установлены заграждающие боны. О случившемся проинформированы Государственная служба среды и самоуправление.
Водителей по-прежнему просят выбирать объездные пути.
❗️🚧Uz Tallinas šosejas Gaujas tilta aiz Ādažiem (A1, 13. km) notikusi kravas auto un traktora sadursme, informē @ugunsdzeseji. Satiksme pilnībā bloķēta. Apbraukšana pa pašvaldības ceļiem caur Ādažiem un Kadagu. ‼️ Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/gYjJwPO9VU— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 13, 2023