Авария на Таллинском шоссе: движение через Гауйский мост полностью восстановлено

Около 15.00 часов движение через Гауйский мост на Таллинском шоссе под Адажи было полностью восстановлено, сообщили в Государственной полиции.

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Рано утром в субботу на мосту через Гаую под Адажи столкнулись два грузовика и трактор, полностью блокировав для движения Таллинское шоссе, сообщили в Государственной полиции.

Вызов на место происшествия поступил в 4.35. По предварительной информации, в аварии пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

В результате аварии движение на Таллинском шоссе было полностью заблокировано на восемь часов. Около 13.00 часов движение было возобновлено по одной полосе, движение регулировала полиция.

В результате аварии из грузовиков вытекло топливо, которое попало в Гаую. Через пару часов после аварии Государственная пожарно-спасательная служба получила информацию, что на реке образовались дизельные пятна, которые потоком уносит в море.

Спасатели с помощью дрона обследовали участок реки, после чего были установлены заграждающие боны. О случившемся проинформированы Государственная служба среды и самоуправление.

Водителей по-прежнему просят выбирать объездные пути.