Авария в Риге повлияла на движение автобусов из Пардаугавы в центр
Foto: F64

В Пардаугаве произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на время было заблокировано движение автобусов от улицы Апузес по направлению в центр, говорится в сообщении Rīgas satiksme в Twitter.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из-за аварии временно перестали курсировать автобусы 8-го, 44-го и 53-го маршрутов.

В настоящее время движение восстановлено. Rīgas satiksme отмечает, что автобусы вышеперечисленных маршрутов могут курсировать с 15-минутным опозданием.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

ДТП
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form