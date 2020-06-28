Авария в Риге повлияла на движение автобусов из Пардаугавы в центр

В Пардаугаве произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на время было заблокировано движение автобусов от улицы Апузес по направлению в центр, говорится в сообщении Rīgas satiksme в Twitter.

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Из-за аварии временно перестали курсировать автобусы 8-го, 44-го и 53-го маршрутов.

В настоящее время движение восстановлено. Rīgas satiksme отмечает, что автобусы вышеперечисленных маршрутов могут курсировать с 15-минутным опозданием.