Авария в Риге повлияла на движение автобусов из Пардаугавы в центр

В Пардаугаве произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого на время было заблокировано движение автобусов от улицы Апузес по направлению в центр, говорится в сообщении Rīgas satiksme в Twitter.
Из-за аварии временно перестали курсировать автобусы 8-го, 44-го и 53-го маршрутов.
В настоящее время движение восстановлено. Rīgas satiksme отмечает, что автобусы вышеперечисленных маршрутов могут курсировать с 15-минутным опозданием.
8.,44.,53.maršruta autobusiem kustība virzienā uz centru tika atjaunota Apuzes iela/Volguntes iela. Lūgums ņemt vērā, ka autobusiem iespējami kavējumi līdz 15 minūtes.— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) June 28, 2020