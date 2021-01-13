Авария в высотке Министерства земледелия, прорвало пожарный гидрант

Накануне, 12 января, в здании Министерства земледелия произошла авария, прорвало пожарный гидрант, затопило два этажа.

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Как рассказала представитель министерства Дагния Муцениеце, залило преимущественно 16-й и 17-й этаж высотки, повреждены полы, потолки и мебель.

Одновременно, компьютерная техника не пострадала, документы также целы.

Поскольку сотрудники министерстве в настоящий момент работают преимущественно из дома, никто на рабочем месте не пострадал. К тому же оперативно удалось устранить аварию, сейчас идет подсчет возможных затрат на косметический ремонт. Здание застраховано, пояснила Муцениеце.

Здание Министерства земледелия возводилось с 1968 по 1978 год по проекту архитектора Артура Рейнфельда. В здании 26 этажей.