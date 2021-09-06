Австрия: граждан Латвии будут судить за убийство и поджог 49-летнего латвийца
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В окружном суде Линца с 11 октября начнется процесс над гражданами Латвии, которые обвиняются в убийстве и поджоге своего соотечественника. Как напоминает австрийская газета Kronen Zeitung, обвиняемые избили своего сообщника до состояния комы, а затем подожгли комнату в отеле.

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Ранее уже сообщалось, что Сергея избили во время спора, возникшего в отеле Mama Muh. Следствием было установлено, что пятеро латвийцев, ранее судимых и отбывавших сроки в разных европейских странах, прибыли в Линц осенью прошлого года с намерением провернуть кредитное мошенничество.

В ночь на 23 сентября они распивали алкоголь в номере, а затем возникла ссора. Трое из граждан Латвии (51, 50 и 46 лет) нанесли опасные для жизни травмы головы своему сообщнику Сергею. Как следует из материалов дела, его избивали руками и ногами, пока он не потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, преступники подожгли комнату и ушли. К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать. Двое спасателей вынесли из комнаты мужчину и заметили у него травмы головы. Пострадавшего доставили в Венскую больницу, где 7 ноября он скончался.

Подозреваемых удалось в скором времени задержать во время попытки очередного мошенничества. В марте им были предъявлены обвинения. В том случае, если суд докажет вину граждан Латвии в содеянном, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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