Австрия: полицейский задержал "латвийца", взломавшего банкомат
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В минувшую субботу в центре Вены офицер полиции в свободное от работы время задержал взломщика банкомата. При проверке у злоумышленника нашли документы, удостоверяющие личность, якобы выданные в Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает новостной портал OE24.at, полицейский прогуливался Kärntner Ring, когда обратил внимание на незнакомца, который с различными инструментами возился около банкомата. Когда вор заметил, что к нему приближается мужчина, он попытался скрыться, но вскоре был задержан при содействии военнослужащего, охранявшего одно из посольств.

Изначально задержанный представил полиции документы, выданные в Латвии. Однако проверка показала, что подозреваемый — 37-летний гражданин Болгарии. Кроме того, он разыскивался болгарскими правоохранительными органами по подозрению в совершении имущественных преступлений. На его арест ранее был выдан международный ордер.

У взломщика изъяли ручную дрель и отвертку. Подозреваемый помещен в изолятор.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Австрия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле