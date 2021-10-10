Австрия: полицейский задержал "латвийца", взломавшего банкомат

В минувшую субботу в центре Вены офицер полиции в свободное от работы время задержал взломщика банкомата. При проверке у злоумышленника нашли документы, удостоверяющие личность, якобы выданные в Латвии.

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Как отмечает новостной портал OE24.at, полицейский прогуливался Kärntner Ring, когда обратил внимание на незнакомца, который с различными инструментами возился около банкомата. Когда вор заметил, что к нему приближается мужчина, он попытался скрыться, но вскоре был задержан при содействии военнослужащего, охранявшего одно из посольств.

Изначально задержанный представил полиции документы, выданные в Латвии. Однако проверка показала, что подозреваемый — 37-летний гражданин Болгарии. Кроме того, он разыскивался болгарскими правоохранительными органами по подозрению в совершении имущественных преступлений. На его арест ранее был выдан международный ордер.

У взломщика изъяли ручную дрель и отвертку. Подозреваемый помещен в изолятор.