Австрия: полиция задержала бездомного из Латвии, подозреваемого в краже со взломом

Полиция Зальцбурга задержала 37-летнего мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Австрии за кражу, кражу со взломом и сокрытие документов.

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Как отмечает Salzburg24.at, Зальцбургским окружным судом ранее был выдан ордер на арест латвийца. Разыскиваемого нашли в районе Элизабет-Форштадт, когда тот просто прогуливался по городу.

После ареста гражданина Латвии поместили в тюрьму Зальцбурга.