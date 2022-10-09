Австрия: полиция задержала бездомного из Латвии, подозреваемого в краже со взломом

Полиция Зальцбурга задержала 37-летнего мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Австрии за кражу, кражу со взломом и сокрытие документов.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Как отмечает Salzburg24.at, Зальцбургским окружным судом ранее был выдан ордер на арест латвийца. Разыскиваемого нашли в районе Элизабет-Форштадт, когда тот просто прогуливался по городу.
После ареста гражданина Латвии поместили в тюрьму Зальцбурга.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.