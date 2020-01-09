Автобус Latvijas pasts врезался в светофор, у водителя в организме было 4 промилле

В минувший вторник в Риге, на Виенибас гатве произошла авария, в результате которой поврежден фургон предприятия Latvijas pasts. Как отмечает Degpunktā, лишь по счастливой случайности ДТП обошлось без пострадавших.

Об аварии сотрудникам Земгальского управления Рижской муниципальной полиции сообщили очевидцы. Заявители рассказали, что на одном из перекрестков в светофор врезался грузовой микроавтобус и, судя по поведению водителя, тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали поврежденные машину и светофор, сам же водитель отказался выходить из машины. Позже приехали медики, которые осмотрели водителя и не нашли у него телесных повреждений, но констатировали сильное алкогольное опьянение: в его организме было почти 4 промилле алкоголя. Ведется следствие.