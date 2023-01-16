Автобус Rīgas satiksme столкнулся с двумя легковушками: один человек в больнице

Вечером в Риге, возле Дарзини, произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса Rīgas satiksme. Один пострадавший доставлен в больницу.

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ДТП произошло около 16:40 на пересечении улиц Маскавас и Тайсна. Столкнулись Toyota, Ford и автобус Solaris.

Один человек с травмами доставлен в больницу, еще двоим пострадавшим медики помогли на месте.

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила агентству LETA, что в столкновении участвовал автобус RS.

Движение некоторое время было заблокировано, потом его восстановили.