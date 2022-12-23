Автомашины будут конфискованы у пятерых пьяных водителей

У пятерых водителей, пойманных в нетрезвом состоянии за последние сутки, конфискуют автомобили, а в трех случаях они возместят их стоимость, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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За минувшие сутки зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали десять человек.

Десять человек были пойманы за рулем в нетрезвом виде, восемь из них привлечены к уголовной ответственности.

Транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения — свыше 1,5 промилле, под воздействием каких-либо наркотических веществ или отказался проверить наличие в организме одурманивающих веществ.