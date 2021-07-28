Автомобиль съехал с дороги и перевернулся: водитель скончался в больнице

Вечером 27 июля Государственная полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Вармской волости Кулдигского края.

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По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, Volkswagen Passat, который не прошел техосмотр, съехал с дороги и перевернулся. На месте было установлено, что находившийся за рулем автомашины мужчина был в состоянии алкогольного опьянения (1,27 промилле) и не имел права управлять транспортным средством.

Мужчину доставили в больницу. Около 23.00 в полицию поступила информация из медицинского учреждения о смерти мужчины. По делу начат уголовный процесс.