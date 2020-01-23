Автомобиль врезался в дерево: водитель скончался от полученных травм

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 22 января, в 07.35, в волости Коцену (13-й км дороги Валмиера — Дикли — Аугстрозе) произошло трагическое ДТП: с дороги съехал и врезался в дерево автомобиль BMW.

От полученных травм на месте аварии скончался водитель. По дел начат уголовный процесс.

В полиции также отметили, что в минувшую среду в Вецпиебалгском крае, на 24-м км дороги Цесис — Пиебалга — Мадона в кювет съехал и перевернулся автомобиль Audi. В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая авто. Обстоятельства ЧП выясняются.