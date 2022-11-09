Беларусь: мошенники из Латвии, обманывавшие пенсионеров, оставлены под стражей

Витебским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь устанавливаются обстоятельства мошенничеств, совершенных в Витебске 31 октября и 1 ноября этого года.

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Как уже сообщалось ранее, 1 ноября 84-летней женщине позвонили злоумышленники, и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что ее дочь попала в ДТП. После чего они убедили пенсионерку передать все свои накопления, чтобы таким образом помочь родственнице решить вопрос о не возбуждении уголовного дела.

Как отмечает пресс-центр Следственного комитета РБ, когда курьер мошенников — 34-летний гражданин Латвии, получил от пенсионерки деньги и стал выходить из подъезда, его задержали сотрудники милиции.

Неподалеку правоохранители также задержали еще одного парня — 22-летнего гражданина Латвии. Он выполнял функции курьера и "спортика" — должен был получить от соотечественника деньги, при этом все время следить за ним и рассказывать о его каждом шаге "работадателю". В случае, если курьер решит присвоить себе все деньги потерпевших, он должен был его жестоко избить. Эти сведения следователи получили в ходе осмотра мобильного телефона младшего гражданина Латвии, в котором обнаружена его переписка с "работодателем".

В ходе следствия установлено, что 31 октября и 1 ноября старший из подозреваемых забирал деньги у еще троих обманутых пенсионеров. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. В настоящее время установлено четверо потерпевших, возраст которых от 77 до 87 лет.

Латвийцам предъявили обвинение за мошенничество в крупном размере. В настоящее время они помещены под арест. Проверяется их причастность к совершению других преступлений на территории Республики Беларусь.