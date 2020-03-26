Белорусские дальнобойщики пытались дать взятку пограничникам, один водитель был пьян

По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 24 марта были задержаны два гражданина Республики Беларусь, которые пытались передать взятки латвийским пограничникам.

Как отмечают в ГПС, оба дальнобойщика работают в одной и той же копании по автоперевозкам.

Во время проверки на границе сотрудники ГПС заметили, что водитель пьян. Чтобы на место происшествия не вызывали полицию, белорус предложил пограничникам деньги. Чтобы помочь товарищу, в дело вмешался второй дальнобойщик, который хотел "решить вопрос" с помощью 500 евро.

В отношении граждан Беларуси 1972 и 1987 г.р. начаты уголовные процессы. В настоящее время они переданы в прокуратуру Краславского района.