Без вести пропал 37-летний мужчина; возможно, он в Турции

Рижское региональное управление полиции разыскивает Марека Скворцова (1985 г.р.), которого в последний раз видели 10 апреля. Мужчина может находиться в Турции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Его приметы: рост 188 см, глаза карие, волосы короткие.
Особые приметы: на левом плече татуировка в виде большого креста в ладонях.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также