Без вести пропал 37-летний мужчина; возможно, он в Турции
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Марека Скворцова (1985 г.р.), которого в последний раз видели 10 апреля. Мужчина может находиться в Турции.

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Его приметы: рост 188 см, глаза карие, волосы короткие.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде большого креста в ладонях.

Информацию просьба сообщать по телефону 110.

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